Oscar Piastri: Ich muss erstmal wieder zunehmen!

"Es geht mir gut, viel besser", versichert Oscar Piastri vor dem Miami-Grand-Prix 2023. Und das sind vor allem für McLaren gute Nachrichten. Denn vor einer Woche in Baku war Piastri noch krank angetreten und ohne körperlich fit zu sein in die Rennen gegangen. Selbst jetzt in Miami ist der Australier noch nicht wieder "voll da".

Denn über das Rennwochenende in Baku hinweg habe er lediglich "vielleicht vier Scheiben Toast" zu sich genommen, meint Piastri. "Deshalb habe ich in der Zeit zwischen drei und vier Kilogramm verloren. Das war ziemlich deutlich. Und jetzt muss ich erst wieder auf mein normales Gewicht kommen!"

Körperlich wähnt sich McLaren-Piastri "wieder ziemlich hergestellt" und gibt an, er habe in den jüngsten Tagen "immerhin wieder etwas essen" können. Er sei also insgesamt auf dem Weg zurück zur Normalform. "Das ist gut", meint Piastri. "Es sollte also schon passen."

In Baku hatte es nicht gepasst. Piastri hatte sich regelrecht durch das Wochenende geschleppt. "Am Samstag hätte ich Schwierigkeiten gehabt, eine komplette Grand-Prix-Distanz zu schaffen", räumt er ein. "Am Sonntag aber fühlte ich mich recht gut und es war okay. Da kam auch das Adrenalin dazu. Als das Adrenalin nach dem Rennen nachgelassen hat, war es dann wieder nicht mehr so toll."

McLaren-Boss Zak Brown rechnet es Piastri aber hoch an, dass er es "einfach durchgezogen" hat, so sagt er vor dem Miami-Grand-Prix. "Ich erhielt immer die Info: 'Wir müssen ihn vielleicht aus dieser oder aus jener Session rausnehmen.' Es war am Limit. Doch er hat sich durchgebissen. Das war beeindruckend. Denn ich weiß: Ich würde das Wochenende nicht mit nur [vier] Toastscheiben überstehen!"

Überhaupt hat Piastri bei Brown bisher einen guten Eindruck hinterlassen. Sein neuer Fahrer habe sich als "sehr reif, fokussiert und technisch versiert" erwiesen, sagt Brown. Er fügt hinzu: "Ich könnte mir kein besseres Fahrerduo als Lando und Oscar vorstellen. Oscar macht sich hervorragend. Er fährt auf dem Niveau von Lando und das wollen wir ja sehen."

Im direkten Vergleich zwischen Norris und Piastri in Qualifying und Rennen steht es nach bisher vier Grands Prix jeweils 3:1 zugunsten von Norris. In der Fahrer-WM ist Norris mit 10:4 Punkten ebenfalls besser platziert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.