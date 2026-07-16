Oscar Piastri ohne Sorgen: So ist seine Situation bei McLaren für 2027

Die Formel 1 spekuliert über die Zukunft von Max Verstappen: Seit dem Großen Preis von Großbritannien halten sich wieder die Gerüchte, wonach der viermalige Weltmeister Red Bull schon zur kommenden Saison verlassen und zu McLaren wechseln könnte, möglicherweise als Teamkollege von Weltmeister Lando Norris.

Das würde allerdings bedeuten, dass Oscar Piastri sein McLaren-Cockpit verlieren würde, obwohl sein Vertrag noch "mindestens bis 2028" läuft. Entsprechend gelassen reagiert der Australier auf die aktuellen Spekulationen rund um den Red-Bull-Piloten.

"Ich habe einiges davon gesehen und gehört", sagt Piastri vor dem Großen Preis von Belgien. "Für mich ist aber ganz klar: Ich fühle mich dort, wo ich bin und wie meine Situation ist, sehr wohl. Zak Brown, Andrea Stella und das gesamte Team waren in dieser Zeit großartig und haben mir viel Rückhalt gegeben."

"Bei mir hat sich nichts geändert", macht der McLaren-Pilot deutlich, dass er mit seiner Situation zufrieden ist. "Offensichtlich hat Max das Gefühl, dass er sich im Moment nicht in einer besonders guten Situation befindet oder sich nach anderen Möglichkeiten umsieht."

Oscar Piastri bestätigt: Ich fahre auch 2027 für McLaren

"Das war letztes Jahr mit ihm und Mercedes genauso", erinnert Piastri an die Spekulationen aus der Vorsaison. "Das ist also nichts Neues. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit, wo ich stehe, wie die Dinge laufen und wie sich alles entwickelt."

Der Australier liegt in der Fahrer-WM aktuell auf dem sechsten Platz, allerdings hinter seinem Teamkollegen Lando Norris, der 15 Punkte mehr auf seinem Konto hat. An seiner Zukunft bei McLaren zweifelt Piastri aber nicht - selbst dann nicht, wenn es tatsächlich Gespräche zwischen Verstappen und McLaren-Boss Zak Brown gegeben haben sollte.

"Ehrlich gesagt beschäftigt mich das nicht besonders", blockt der 25-Jährige eine erneute Nachfrage ab. "Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, wie die Dinge stehen und wie der Fahrermarkt aussieht. Jede Information, die man bekommen kann, ist gut."

"Ich vertraue dem Team hier, vertraue auf das, was mir gesagt wurde, und auf das Vertrauen, das man in mich setzt. Das ist letztlich alles, was für mich zählt", betont Piastri selbstsicher. Auf die direkte Frage, ob er auch 2027 für McLaren fahren werde, antwortet der Australier: "Ja. Das ist zwar ein Streitpunkt, aber ja."