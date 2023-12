Oscar Piastri zieht Bilanz: In der Formel 1 kannst du niemals locker lassen

Den Statistiken nach zu urteilen ist McLaren-Pilot Oscar Piastri der beste Formel-1-Rookie seit Lewis Hamilton 2007, zumindest, wenn man nach den gesammelten Punkten geht. Der Australier holte in seiner ersten Formel-1-Saison 2023 97 Punkte, darunter zwei Podien in Japan und Katar und ein Sprintsieg beim Wochenende in Katar.

So viele Punkte konnte ein Rookie zuletzt im Jahr 2007 ergattern, als der damalige McLaren-Neuling Lewis Hamilton mit insgesamt 109 Punkten um einen Zähler an der Weltmeisterschaft an Kimi Räikkönen im Ferrari vorbeischrammte. Damals gab es aber noch ein anderes Punktesystem in der Formel 1 mit der Aufschlüsselung 10-8-6-5-4-3-2-1 für die ersten acht Plätze eines Grand Prix.

Obwohl Piastri in der Endabrechnung stolze 107 Punkte hinter seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris gelandet ist, hat der 22-Jährige insbesondere auf Strecken, die er aus der Formel 2 oder von Alpine-Tests schon kannte, sein Potenzial immer wieder aufblitzen lassen. Was sind also die Lehren aus den ersten 22 Formel-1-Wochenenden?

Piastri: Man kann sich auf Erfolgen nie ausruhen

"Eine gute Frage", meint Piastri. "Ich meine, ich habe viele Lektionen gelernt, ich denke, man darf sich nicht ausruhen, ein Fehler in der Formel 1 kostet einen viel mehr, als es sonst der Fall wäre. Alle Fahrer sind extrem wettbewerbsfähig und alle Teams sind jetzt extrem wettbewerbsfähig."

"Und wenn man es ein bisschen zu leicht nimmt, kann man plötzlich viel Zeit und viele Positionen verlieren. Das ist also wahrscheinlich das größte Problem. Ich meine, es gab auch einige Besonderheiten beim Fahren und beim Energiemanagement. Es war ein arbeitsreiches Jahr und der Wettbewerb war so hart, dass man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen kann."

Genauer darauf angesprochen, ob er beim Energiemanagement das Auto oder die physische Verfassung als Fahrer meint, erklärt er: "Beides! Es war ein arbeitsreiches Jahr. Ich glaube, der letzte Doubleheader war für die meisten sehr hart, würde ich sagen."

"Aber ja, es ist definitiv so, dass wir viel weniger Zeit haben, um uns zu entspannen und solche Sachen. Es war definitiv das arbeitsreichste Jahr meines Lebens, aber ich liebe es, also würde ich es nicht ändern", so der Australier.

Mit 97 Punkten im ersten Jahr hat sich Piastri mit seiner Saison 2023 auf Rang zwei der besten Rookiesaisons der Formel 1 hinter Hamilton geschoben. Die acht Punkte in Abu Dhabi haben dafür gesorgt, dass er an Alexander Albon vorbeiziehen konnte, der im Jahr 2019 für Toro Rosso und Red Bull 92 Zähler sammeln konnte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.