O'Sullivan absolviert gewonnenen F1-Test mit Aston Martin in Silverstone

Zak O'Sullivan hat seinen ersten Formel-1-Test als Teil seines Gewinns des "Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award" 2021 absolviert. Der junge Brite gewann den mit 200.000 Pfund dotierten Preis, nachdem er im vergangenen Jahr in verschiedenen Rennwagen beeindruckt hatte.

O'Sullivan absolvierte einen Testtag auf der Grand-Prix-Strecke von Silverstone in einem der AMR21-Autos von Aston Martin. Der 17-Jährige fuhr einen Installationslauf auf Regenreifen, bevor er drei weitere Runden mit Regenreifen drehte.

Anschließend folgten vier Runs auf Slick-Reifen, beginnend mit fünf Runden auf einem frischen Satz mittelharten Pirelli-Pneus. Nach einer Pause fuhr er fünf weitere Runden auf dem gleichen Satz, bevor er für fünf Runden auf die harte Mischung wechselte. Für den letzten Run kamen die rot markierten Reifen dran.

Seinen ersten Test in einem Formel-1Auto beschreibt O'Sullivan als "ziemlich verrückt". "Es ist eine andere Welt als die, die ich aus der Formel 3 gewohnt bin. Ich denke, vor allem die erste Ausfahrt war ein großer Weckruf. Als ich zum ersten Mal Vollgas gab, ich wurde im Grunde einmal durch das Chassis gedrückt."

"Aber ja, vor allem gegen Ende des Tages kam ich immer besser zurecht. Man muss sich an die hohe Geschwindigkeit gewöhnen und Vertrauen in das Auto aufbauen. Es war eine verrückte Erfahrung, mit Sicherheit das schnellste Auto, das ich je gefahren bin, und ich habe es wirklich genossen", sagt O'Sullivan.

Der 17-Jährige fuhr die Strecke zuletzt im Juli während des Formel-3-Rennens im Rahmen des britischen Grand Prix, wo er die Pole holte, bevor er im Hauptrennen Zweiter wurde.

Im Vergleich zum Formel-3-Auto, das er gewohnt ist zu fahren, sieht O'Sullivan viele Unterschiede. "Die Leistung ist natürlich verrückt", sagt er. "Die Balance in einem Formel-3-Auto ist generell viel berechenbarer und stabiler, denn in der Formel 1 haben sie etwas mehr Freiheiten, das Auto so gut wie möglich zu machen."

"Aber das Wichtigste waren die Bremsen", nennt er den größten Unterschied. "Ich meine, die größte Einschränkung war mein Nacken und nicht das Auto. Aber ja, die Bremsen sind verrückt. Wir bremsten 15, 20 Meter später als in der Formel 3 und kamen mit 80 oder 90 Meilen pro Stunde schneller in die Kurve."

"Also ja, ziemlich verrückt, aber ich bin recht zufrieden damit, wo ich zumindest im letzten Lauf gelandet bin." Sseine Pläne für die nächste Saison hat O'Sullivan bisher noch nicht bestätigt, aber es wird vermutet, dass er in die Formel 3 zurückkehren wird.

