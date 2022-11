Otmar Szafnauer: Alpine ist mit Gasly besser dran als mit Piastri

Audio-Player laden

Eigentlich wollte Alpine den Vertrag mit Fernando Alonso für 2023 verlängern, doch nach dem Formel-1-Rücktritt von Sebastian Vettel entschied sich der Spanier für einen Überraschungswechsel zu Aston Martin. Mit der nächsten Absage des hauseigenen Juniors Oscar Piastri stand Alpine vor einem Problem, denn der nächste Wunschkandidat, Pierre Gasly, hatte noch bis Ende 2023 einen Vertrag bei AlphaTauri.

Das französische Team schaffte es jedoch, den Franzosen aus dem Red-Bull-Kader loszueisen, und freut sich, da die Fahrerpaarung Ocon-Gasly nun besser sei, als die Variante mit Piastri gewesen wäre, wie Teamchef Otmar Szafnauer betont.

"Der Gedanke, dass Oscar einen Vertrag mit uns hatte und das Vertragsanerkennungsgremium etwas anderes sagte, war ein Prozess, den wir durchlaufen mussten", resümiert der Alpine-Teamchef.

"Wir mussten uns an das CRB (Contract-Recognition-Board; Anm. d. Red.) wenden und dann eine Lösung finden. So ist das Leben. Deshalb gibt es Gremien, die darüber urteilen, wenn zwei Seiten unterschiedlicher Meinung sind."

"Also mussten wir das durchmachen. Und mal sehen, wie wir nächstes Jahr abschneiden. Ich bin froh, dass unsere Fahrerpaarung mit Esteban und Pierre besser ist, als sie es gewesen wäre, wenn wir diesen Fall gewonnen hätten", so Szafnauer.

Szafnauer erklärt: Warum Pierre Gasly besser ist

Dennoch werfen Szafnauers Aussagen Fragen auf. Nach der Entscheidung des CRB zeigte sich der Amerikaner sichtlich enttäuscht und trat oftmals gegen das Verhalten von Piastri nach, das Alpine-Team für McLaren zu verlassen.

Daher wurde direkt nach der Aussage des Alpine-Teamchefs noch einmal nachgehakt: "Sie haben mit Pierre einen besseren Fahrer als mit Oscar?" Was Szafnauer bejaht: "Ja, genau. Er ist erfahrener, aber immer noch jung. Und die Zeit wird es zeigen, aber ich denke, [Gasly] ist schneller."

gerne länger geblieben wäre und der eigene Junior Piastri anscheinend gar nicht so gut ist?

Gasly auch besser als Alonso, Herr Szafnauer?

Die Frage nach dem Vergleich zwischen Gasly und Alonso beantwortet Szafnauer daher auch schwammig: "Das ist eine gute Frage! Wir hatten dieses Jahr eine tolle Fahrerpaarung. Und Fernando hat einen fabelhaften Job gemacht, und er ist immer noch superschnell."

"Ich weiß nicht, wann Fernando die Hand heben und sagen wird: 'Es ist Zeit zu gehen.' Ich weiß nicht, wann das passieren wird. Es ist also schwer für mich zu sagen. Ich bin mit unserer Fahrerpaarung zufrieden. Aber wenn Sie mich das nächstes Jahr an diesem Punkt fragen, werde ich die Antwort geben", so der Alpine-Teamchef.

Mit der Verpflichtung von Gasly geht man bei Alpine zudem das Risiko ein, dass es teamintern knallen könnte. Ocon und Gasly waren früher gute Freunde, ehe sie sich auf dem Weg, ihren Traum von der Formel 1 zu erreichen, zerstritten haben. Alpine ist jedoch überzeugt davon, dass es keine Probleme zwischen den beiden geben wird.

