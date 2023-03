Otmar Szafnauer: Glaube, Alpine ist "nicht weit hinten"

Audio-Player laden

Otmar Szafnauer ist sich sicher: Alpine ist "nicht weit hinten", auch wenn die Franzosen einen Formel-1-Auftakt mit vielen Pannen erlebten. Esteban Ocon erlebte einen Grand Prix zum Vergessen und ging in Bahrain leer aus. Sein neuer Teamkollege Pierre Gasly betrieb als Neunter Schadensbegrenzung, doch wo steht Alpine nach dem ersten Wochenende wirklich?

Teamchef Szafnauer hält den vierten Platz in der Konstrukteurswertung für realistisch, auch wenn Aston Martin mit Fernando Alonso auf Platz drei für eine große Überraschung sorgte. "Ich weiß nicht, wo wir vergangenes Jahr nach dem ersten Rennen standen, aber es sollte ungefähr die gleiche Position gewesen sein. Egal, wer in diesem Jahr die Protagonisten sind, wir müssen so weitermachen wie vergangenes Jahr: Vierter werden und näher an die Top 3 heranrücken."

Für Alpine wird das nicht einfach, vor allem nach der starken Leistung von Aston Martin beim Auftakt in Bahrain. "Sie machen gute Fortschritte", sagt Szafnauer. "Das zeigt, dass solche Fortschritte möglich sind. Wir können das auch!" In der Konstrukteurswertung liegt Alpine nach dem ersten Saisonrennen mit zwei Punkten auf dem Konto hinter Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari und Alfa Romeo auf dem sechsten Platz.

"Wir kennen unsere wahre Pace noch nicht, weil einige Abläufe in den Rennen nicht funktioniert haben", analysierte der Alpine-Teamchef. "Esteban hatte all diese Probleme und Pierre steckte zu Beginn des Rennens auf Platz 19 fest. Deshalb schaue ich auf die Rundenzeiten. Ich denke, dass wir auf den weichen Reifen eine gute Pace hatten. Ich glaube nicht, dass wir so weit zurückliegen."

Mit Platz neun holte Gasly zumindest die ersten Punkte für Alpine in der Saison 2023. Ohne die Pannenserie von Ocon hätte er vielleicht auch um Punkte kämpfen können. Um Aston Martin im Kampf um den vierten Platz zu schlagen, müssen die Franzosen aber noch eine Schippe drauflegen. Die nächste Chance hat Alpine am 19. März in Saudi-Arabien. Dort belegte Alpine mit Ocon auf dem Stadtkurs einen starken sechsten Platz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.