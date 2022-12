Otmar Szafnauer lobt Ocon: "Einige fabelhafte Rennen", Suzuka als Highlight

Audio-Player laden

Nach dem Abgang von Fernando Alonso wird Esteban Ocon bei Alpine in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Teamchef Otmar Szafnauer scheint nach der Formel-1-Saison 2022 keinen Zweifel daran zu haben, dass Ocon dazu auch in der Lage sein wird.

"Er hatte einige fabelhafte Rennen", blickt Szafnauer zurück und erklärt: "Es gab andere Fälle, in denen wir dachten: 'Oh nein, die Performance ist nicht da.' Aber dann hat er es doch noch herausgerissen." Highlight sei für ihn das Rennen in Suzuka gewesen.

Dort holte Ocon mit Rang vier Alpines bestes Saisonergebnis und hielt in der Schlussphase Lewis Hamilton auf einer abtrocknenden Strecke hinter sich. "Lewis war im schnelleren Auto", erinnert der Teamchef, der Ocons Fähigkeiten bei der Verteidigung lobt.

¿pbfsfs_7353|Fotostrecke: Zahlenspiel: Die Startnummern der Formel-1-Piloten 2023|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2023F1Startnummern/1668960124_mst.jpgpb¿"Schaut euch an, wo sie [Mercedes] in der Meisterschaft gelandet sind. Und er hat ihn hinter sich gehalten. Brillant", lobt Szafnauer, der daran erinnert, dass es "wechselhafte Bedingungen" in Japan waren und Hamilton "die ganze Zeit in [Ocons] Rückspiegel" gewesen sei.

"Er hat einen großartigen Job gemacht", so der Teamchef. Letztendlich beendete Ocon die Saison auf WM-Rang acht mit 92 Punkten, was statistisch seiner bislang besten Formel-1-Saison entspricht. Zudem landete er im teaminternen Alpine-Duell vor Fernando Alonso.

Durch den Abschied des Spaniers dürfte er 2023 bei Alpine nun noch deutlich mehr im Rampenlicht stehen. Sein neuer Teamkollege wird Landsmann Pierre Gasly, der von AlphaTauri nach Enstone wechselt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.