Otmar Szafnauer über Alpine: "Ich weiß, wie gut dieses Team ist"

Nachdem Otmar Szafnauer Mitte Februar als neuer Formel-1-Teamchef von Alpine bestätigt worden war, hatte der 57-Jährige an diesem Montag im Rahmen der Präsentation des A522 seinen ersten offiziellen Auftritt in der neuen Funktion.

Zuvor war Szafnauer für Aston Martin (vormals Force India/Racing Point) tätig und gesteht: "Es war nicht immer ein Vergnügen, gegen sie (Alpine; Anm. d. R.) zu kämpfen. Ich erinnere mich noch zu gut daran, als sie uns in Ungarn schlugen. Sie sind großartige Konkurrenten und ich freue mich, sie dabei zu unterstützen, nicht nur Aston Martin, sondern jeden anderen auf der Strecke zu schlagen."

Die Voraussetzungen dafür sieht Szafnauer gegeben. "Ich weiß, wie gut dieses Team ist, und wie gut es werden kann", sagt er selbstbewusst. "Das Personal an Bord und die beiden Fahrer sind so stark, dass ich es kaum erwarten kann, zur Sache zu kommen."

Szafnauer über Ocon: "Sein Talent ist unübersehbar"

Einen der beiden Fahrer, Esteban Ocon, kennt der neue Alpine-Teamchef aus seiner Zeit bei Force India, wo Ocon 2017/18 zwei Formel-1-Saisons absolvierte. "Damals war er jung, unerfahren, sehr talentiert und sehr schnell auf der Strecke. Seitdem hat sich eigentlich nicht viel geändert. Sein Talent ist unübersehbar."

"Ich war sehr glücklich und stolz, dass er in der vergangenen Saison seinen ersten Grand-Prix-Sieg erringen konnte", spricht Szafnauer Ocons Premierensieg in Budapest 2021 an. Für Renault/Alpine war es der erste Erfolg seit dem Grand Prix von Japan 2008.

"Es ist großartig, wieder mit Esteban zusammenzuarbeiten, da ich bereits eine gute Beziehung zu ihm habe", sagt Szafnauer, der in dem zweifachen Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso die perfekte Ergänzung zu Ocon sieht.

Teamchef freut sich auf Zusammenarbeit mit Alonso

"Jeder kennt die außergewöhnlichen Qualitäten von Fernando. Seine Erfahrung ist von unschätzbarem Wert, und ich bin fest davon überzeugt, dass das Team zu den stärksten in der Startaufstellung gehört. Es wird ein Vergnügen sein, mit einer Motorsportlegende wie Fernando zusammenzuarbeiten und Esteban wieder zu treffen."

Auf die Frage, welche Qualitäten er als neuer Teamchef einbringen wird, betont der 57-Jährige: "Führungsqualitäten sind das A und O für den Erfolg eines jeden Unternehmens, sei es im Sport, in der Formel 1 oder in jedem anderen Bereich."

"Es ist nie eine leichte Aufgabe und kein leichter Weg, aber genau das macht die Herausforderung so spannend", sagt Szafnauer weiter und nennt Leidenschaft, Teamarbeit und Respekt für den Einzelnen als Schlüsselfaktoren zum Erfolg. "Wir werden das kontrollieren, was wir kontrollieren können, wir werden unsere Reise genießen, und wir werden den Rennsport genießen, denn dafür sind wir hier."

Wie konkurrenzfähig wird Alpine in der neuen Ära?

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Testfahrten in Barcelona. "In dieser Saison wird dies noch verstärkt, da die Formel 1 in eine neue Ära eintritt", weiß Szafnauer.

"Ich bin sehr gespannt darauf, den A522 auf der Strecke zu sehen und zu beobachten, wie wir das Paket im Laufe der Saison weiterentwickeln können. Gerade jetzt ist ein fantastischer Moment - wenn aus Worten Taten werden. Die harte Arbeit aller Beteiligten bei der Entwicklung des Autos hat sich auf jeden Fall ausgezahlt."

Zum Abschluss betont der neue Teamchef noch einmal: "Ich bin sehr stolz darauf, zu diesem Team zu gehören und Teil des Übergangs und der zukünftigen Fortschritte zu sein."

Mit Bildmaterial von Alpine.