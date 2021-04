P15 am Portimao-Freitag: Sebastian Vettel hadert mit dem Wind

Sebastian Vettel hat sich für den dritten Lauf der Formel-1-Saison 2021 "ein eher langweiliges Wochenende" gewünscht. Zumindest der Trainingsfreitag in Portugal verlief für den Aston-Martin-Piloten ohne gröberen Zwischenfall. Am Ende reihte er sich im Gesamtklassement auf Platz 15 ein.

"Heute war es knifflig. Bei dem Wind war es nicht einfach, alles zusammenzubringen", berichtet Vettel nach seinen insgesamt 63 Runden auf der Berg- und Talbahn in Portimao. Er stellte im zweiten Freien Training eine persönliche Bestzeit in 1:21.074 Minuten auf, damit lag er eineinhalb Sekunden hinter der Spitze.

Auf Teamkollegen Lance Stroll fehlten dem Heppenheimer am Freitag ebenso sechseinhalb Zehntelsekunden. Er erklärt sich den Rückstand wie folgt: "Bei diesen Bedingungen musste ich ein wenig mehr mit dem Auto kämpfen, dadurch habe ich mich nicht so wohl gefühlt."

Noch am Donnerstag gab er zu Protokoll, dass er nicht "kilometerweit" von der optimalen Form entfernt sei. Generell wollte er in den Freien Trainings am Gefühl für den AMR21 arbeiten und an den schnellen Runden, die im Qualifying entscheidend sein werden.

Nach der insgesamt zweistündigen Trainingszeit muss er aber feststellen: "Die Longruns haben ein bisschen besser ausgesehen, ein wenig mehr Zeit im Auto ist immer hilfreich." Daher will er am Samstag erneut daran arbeiten, eine schnelle Runde "zusammenzubringen". "Dann werden wir sehen, wo wir stehen."

