Palmer sieht Dilemma: Wird Leclerc zur Geheimwaffe gegen Mercedes?

Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari wird nach seinem Sieg in Barcelona zunehmend als Erfolgsgeschichte gewertet. Für den ehemaligen Formel-1-Piloten Jolyon Palmer greift diese Sichtweise allerdings deutlich zu kurz. Im Podcast F1 Nation widerspricht der Brite der verbreiteten Einschätzung, Hamilton habe Teamkollege Charles Leclerc inzwischen klar im Griff.

"Zunächst einmal gibt es dieses bequeme Narrativ, dass Lewis Charles bei Ferrari komplett dominiert und Ferrari jetzt sein Team ist", erklärt Palmer. "Wenn man sich die vergangenen Rennwochenenden aber genauer ansieht, dann war Charles sehr, sehr nah dran oder sogar schneller als Lewis."

Palmer verweist darauf, dass Hamilton lediglich in Kanada klar die Oberhand behalten habe. In Monaco sei Hamilton vor Leclerc nur im zweiten Freien Training gelegen, ehe der Monegasse im Qualifying einen Fehler machte. Auch in Barcelona habe Hamilton lediglich im ersten Qualifying-Abschnitt vor seinem Teamkollegen gelegen.

"Ich glaube deshalb, dass Charles momentan sein größter Gegner selbst ist", sagt Palmer. "Lewis macht einen hervorragenden Job, dafür gebührt ihm großer Respekt. Trotzdem glaube ich nicht, dass Charles mit seinem aktuellen Punkterückstand noch Weltmeister werden kann."

Ferrari könnte den Fokus auf Hamilton legen

Genau daraus ergibt sich für Palmer die entscheidende Frage für den weiteren Saisonverlauf. Sollte Ferrari erkennen, dass Leclerc im Titelkampf kaum noch realistische Chancen besitzt, könnte die Scuderia ihre komplette Strategie auf Hamilton ausrichten.

"Wird Ferrari irgendwann alle Karten auf Lewis setzen, weil sie es einfach tun müssen, wenn sie Mercedes schlagen wollen?", fragt Palmer. Vor dem Österreich-Grand-Prix liegt Hamilton mit 115 WM-Punkten auf Rang zwei der Fahrerwertung, während Leclerc mit 75 Punkten Vierter ist. Der Rückstand des Monegassen könnte Ferrari dazu bewegen, intern klare Prioritäten zu setzen.

Palmer glaubt sogar, dass genau daraus eine gefährliche Waffe im Kampf gegen Mercedes entstehen könnte. "Wenn Ferrari zu Charles sagen kann: 'Du liegst 40 Punkte hinter Lewis. Schon mit Lewis wird es schwer genug, den Rückstand auf Mercedes aufzuholen - für dich erst recht.' Dann könnte Ferrari trotzdem noch eine echte Bedrohung werden."

Denn Leclerc müsse nicht zwangsläufig selbst um den Titel kämpfen, um entscheidenden Einfluss auf die Weltmeisterschaft zu nehmen.

Leclerc als "absolute Gefahr" für Mercedes?

Für Palmer wäre Leclerc in einer unterstützenden Rolle keineswegs machtlos - ganz im Gegenteil. "Mit seinem Speed könnte Charles Leclerc eine absolute Gefahr für Mercedes werden", betont der Brite. "Er kann Rennen gewinnen. Er kann Mercedes viele Punkte wegnehmen und Hamilton im Titelkampf enorm helfen."

Mercedes führt derzeit den WM-Kampf an, weshalb jede taktische Entscheidung Ferraris direkten Einfluss auf die Erfolgsaussichten der Silberpfeile haben könnte. Sollte Ferrari konsequent auf Hamilton setzen und Leclerc gezielt gegen die Mercedes-Fahrer einsetzen, könnte sich das Kräfteverhältnis an der Spitze deutlich verändern.

Ob Leclerc eine solche Rolle überhaupt akzeptieren würde, hält Palmer allerdings für fraglich. "Die Frage ist, ob Charles das jemals für Hamilton machen würde", sagt er. "Er hat gerade erst einen langfristigen und äußerst lukrativen Vertrag unterschrieben. Er ist sicher nicht zu Ferrari gekommen, um die Nummer zwei zu sein."

Dennoch könnte Ferrari aus Sicht Palmers kaum eine bessere Option besitzen, um doch noch in den Titelkampf einzugreifen. "Wenn ich Ferrari wäre, dann wäre genau das mein größtes Kapital, um aus einer eigentlich aussichtslosen Situation doch noch einen WM-Kampf zu machen."

Dass die Scuderia in der Vergangenheit bereit war, einen Fahrer zugunsten des anderen zurückzustellen, ist bekannt. Palmer erinnert dabei an die Ära von Felipe Massa und Fernando Alonso. "Sie haben das schon einmal gemacht."

"Für Felipe Massa war das letztlich verheerend. Aber gleichzeitig hätte Ferrari mit Fernando Alonso beinahe noch den WM-Titel aus dem Nichts gewonnen." Ob Ferrari in dieser Saison erneut einen klaren Stallorder-Kurs einschlägt, dürfte damit zu den spannendsten strategischen Fragen der kommenden Wochen gehören.