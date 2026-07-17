Palmer: Verstappen als Teamkollege von Antonelli wäre "Rezept für Katastrophe"

Noch immer ist unklar, ob Max Verstappen auch in der Saison 2027 weiterhin für Red Bull fahren wird oder im nächsten Jahr womöglich zur Konkurrenz wechselt. Ex-Formel-1-Pilot Jolyon Palmer warnt allerdings davor, den Niederländer bei Mercedes als Teamkollegen von Kimi Antonelli ins Cockpit zu setzen.

"Das klingt nach einem Rezept für eine Katastrophe", meint der Brite im Podcast F1 Nation und verweist auf den starken Saisonauftakt des 19-jährigen Italieners, der sich mit fünf Siegen in den ersten neun Rennen laut Palmer längst als Teamleader der Silberpfeile etabliert und Teamkollege George Russell damit zum Nummer-2-Fahrer gemacht hat.

"Kimi hat meiner Meinung nach bewiesen, dass er ein Nummer-1-Fahrer ist. Er wird nicht kommen, um die zweite Geige zu spielen", meint Palmer. "Kimi hat sein Niveau fast so weit gesteigert, dass Max, sollte George gehen, nicht mehr der ideale Ersatz wäre."

Antonelli/Verstappen wäre "absoluter Kassenschlager"

Für die Formel-1-Fans wäre eine derartige Konstellation mit reichlich Streitpotenzial allerdings ein gefundenes Fressen. "Du sprichst von einem Rezept für eine Katastrophe, aber für uns wäre das ein absoluter Kassenschlager", ergänzt Moderator Tom Clarkson scherzhaft. Der Zoff zwischen Teamkollegen ist in der Königsklasse keine Seltenheit.

Zumindest nach aktuellem Stand erscheint ein Fahrerwechsel bei Mercedes ohnehin eher unwahrscheinlich. "Wir wollen keine Veränderung", sagte Teamchef Toto Wolff schon beim Rennen in Österreich gegenüber Sky UK. "Ich bin zufrieden mit unseren beiden Fahrern. Diese Fahrerpaarung ist gut für uns."

Seither wurde Verstappen vor allem mit einem Wechsel zu McLaren in Verbindung gebracht, eventuell als Ersatz für Oscar Piastri. Dazu wollte sich der Niederländer am Donnerstag vor dem Großen Preis von Belgien allerdings nicht äußern. Am Ende könnte also doch alles so bleiben, wie es bereits im Vorjahr der Fall war. Auch damals hatte es Spekulationen um die Zukunft des viermaligen Weltmeisters gegeben.