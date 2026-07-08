Palmer warnt: Frühes Urteil über Kimi Antonelli wäre ein Fehler

Der ehemalige Formel-1-Pilot Jolyon Palmer warnt vor voreiligen Schlüssen, Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli im Vergleich zu dessen Teamkollegen George Russell direkt als den fundamental besseren Piloten einzustufen.

Die teaminterne Dynamik beim Rennstall aus Brackley stand beim Großen Preis von Großbritannien einmal mehr unter Beobachtung. Während Russell den zweiten Platz hinter Ferrari-Siegfahrer Charles Leclerc erbte, war es Antonelli, der den besseren Grundspeed an den Tag legte.

Der italienische Youngster war auf bestem Wege, mit Leclerc um den Sieg zu kämpfen, bevor eine gelöste Radabdeckung dafür sorgte, dass er Probleme beim Lenken hatte und das Auto kaum auf der Strecke halten konnte. Er beendete das Rennen, fiel nach einer Strafe wegen Missachtung der Tracklimits jedoch auf den 15. Platz zurück.

Kann Antonelli schon bewertet werden?

Obwohl er sich vor den heimischen Fans einen Podestplatz sicherte, gab Russell nach dem Rennen zu, dass er "es nicht verdient hatte, dort zu stehen, wo ich stand".

In der neuesten Ausgabe von F1 Nation räumte Palmer ein, dass sich Russell momentan in einer schwierigen Situation befindet. Er argumentierte jedoch auch, dass die "Datenbasis" noch nicht groß genug sei, um zu bestätigen, dass Antonelli der bessere Fahrer ist.

"Er steckt in einer schwierigen Lage. Das Einzige, was ich dazu sagen würde, ist, dass die Datenbasis einfach nicht groß genug ist, um zu behaupten, Kimi sei schlichtweg der bessere Fahrer", erklärte Palmer.

Talent ist da, aber ...

"Er ist jung. Er ist offensichtlich ein Wunderkind. Mercedes hat ihn schon von klein auf begleitet. Und wenn man solche Talente sieht, die so schnell durchmarschieren - da denkt man natürlich an Max [Verstappen], man denkt an verschiedene andere Fahrer, die wie ein Generationen-Talent reingepurzelt sind. Das fühlt sich im Moment so an. Aber ist es vielleicht eine Eigenart des Autos?"

"Sie müssen etwas anders gefahren werden als unter dem vorherigen Reglement, wie wir bereits erwähnt haben. Max scheint sich mit diesem Auto nicht so wohlzufühlen. Charles [Leclerc] tut es ganz sicher nicht. Lewis [Hamilton] hat zurückgeschlagen."

"Verschiedene Fahrstile könnten hier funktionieren, und so ist es für George vielleicht eher eine Phase der Fehlersuche. Wenn sich die Autos in dieser Ära weiterentwickeln oder sich wieder verändern, werden wir vielleicht sehen, dass sich das wieder einrenkt."

"Ich habe das Gefühl, dass die Datenbasis noch ziemlich klein ist, auf der wir Kimi in einem absoluten Sweetspot sehen. Erst wenn sich die Dinge weiterentwickeln, werden wir sehen, ob er ein Champion, ein Generationen-Talent und all das ist."