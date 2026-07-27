Pannenserie bei Cadillac ist "mehr als besorgniserregend"

48 Rennrunden für Sergio Perez, 13 Rennrunden für Valtteri Bottas: Das ist die ernüchternde Bilanz von Formel-1-Neueinsteiger Cadillac beim Grand Prix von Ungarn 2026 auf dem Hungaroring. Beide Fahrer schieden im Rennen nach Defekten vorzeitig aus - erneut. Die Pannenserie bei Cadillac hat sich vor der Sommerpause also nochmals verschärft.

Für Perez ist die Situation inzwischen "mehr als besorgniserregend", wie er am Sonntagabend erklärte: "Wir sind zwar ein neues Team, und da rechnet man bis zu einem gewissen Grad mit solchen Problemen. Trotzdem ist es natürlich frustrierend, dass es inzwischen so oft passiert ist."

Was in seinem Fall konkret zum Ausfall geführt habe, wisse er noch nicht. "Die Aufhängung ging in Kurve 5 einfach kaputt", sagte Perez.

Das äußerte sich so: Sein linkes Vorderrad begann plötzlich zu "flattern", sodass Perez die Linie nicht mehr halten konnte und abflog. Zwar brachte er seinen Cadillac MAC-26 durch die Auslaufzone zurück auf die Strecke und anschließend in die Boxengasse, doch an ein Weiterfahren war mit dem Schaden nicht zu denken.

Das beschäftigt auch Perez-Teamkollege Bottas. Er meinte: "Es ist bereits das zweite Mal, dass unser zweites Auto wegen eines Aufhängungsschadens ausfällt. Es ist also völlig klar, in welchem Bereich wir arbeiten und welche Probleme wir lösen müssen, damit wir Rennen endlich beenden können."

Cadillacs neuer Bremsschacht kann Defekt nicht verhindern

Bottas selbst war schon früh durch ein Bremsfeuer gestoppt worden. Bis zu seinem Aus hatte er sowohl Sprit sparen als auch die Bremsen schonen müssen - "also früher vom Gas gehen und das Auto rollen lassen", erklärte Bottas. Es half nichts: "Zwischendurch dachten wir zwar, wir hätten die Situation wieder unter Kontrolle, aber plötzlich stand praktisch alles in Flammen."

Und das, obwohl Cadillac extra Maßnahmen ergriffen hatte, um genau das zu verhindern: Ein neuer Bremsschacht sollte die Vorderradbremsen besser belüften als bisher. "Offensichtlich brauchen wir aber noch mehr Luftzufuhr. Das hat sich in Ungarn gezeigt", sagte Bottas.

Er zeigt sich jedoch verständnisvoll angesichts von Temperaturen um 30 Grad Celsius: "Die Bedingungen waren extrem - mit einer außergewöhnlich anspruchsvollen Strecke und einer sehr hohen Belastung. Die Bremsen werden da schlicht zu heiß. Irgendwann beginnt im Inneren alles zu brennen, und das zerstört dann praktisch die gesamte Anlage."

Was Sergio Perez jetzt von Cadillac erwartet

Bottas blieb deshalb nichts anderes übrig, als das Auto am Streckenrand abzustellen, damit Sportwarte mit Feuerlöschern helfen konnten. "Da hatte ich gar keine Bremsleistung mehr", sagte Bottas. "Ich vermute, die Bremsleitungen brannten. Deshalb musste ich das Auto gegen die Wand fahren, um es abzubremsen."

Von seinem Cadillac-Team hingegen erwartet Perez nun Vollgas bei der Ursachenforschung: "Ich bin sicher, wir werden die Sommerpause nutzen, um all diese Schwachstellen zu beseitigen und uns in allen Bereichen und Abteilungen zu verbessern. Das wird entscheidend dafür sein, wie gut wir uns in der zweiten Saisonhälfte weiterentwickeln."

Aktuell ist Cadillac als einziges Formel-1-Team noch ohne WM-Punkte. Nach dem umfangreichen technischen Update von Aston Martin gilt der US-Rennstall inzwischen zudem als neues Schlusslicht: Im Qualifying in Ungarn betrug der Rückstand von Cadillac auf die Bestzeit 2,6 Sekunden.