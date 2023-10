Papa Perez dementiert Spannungen: "Ich liebe Dr. Marko!"

Sergio Perez' Vater Antonio hält den Eindruck, zwischen seinem Sohn und Max Verstappen herrsche Red-Bull-intern eine feindselige Rivalität, für falsch: "Das ist das beste Verhältnis zu einem Teamkollegen, das Checo in seiner Karriere in der Formel 1 je hatte. Und mir gefällt das", sagt der mexikanische Politiker in einem Interview mit dem ORF.

Perez sen. wagt vor dem Heimrennen seines Sohnes eine kühne Prognose: "Checo fährt sicher noch zehn Jahre mit Max im gleichen Team. Und in diesen zehn Jahren gewinnt Checo vielleicht eine Weltmeisterschaft. Es gefällt mir, dass sich mein Sohn mit dem besten Fahrer der Welt misst. Und der beste Fahrer der Welt ist derzeit Max Verstappen."

Ob das wirklich so kommen wird, sei dahingestellt. Perez' Vertrag mit Red Bull läuft Ende 2024 aus, und schon während der Saison 2023 waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, er könne sogar vorzeitig entlassen werden. Derartige Spekulationen haben sich bislang allerdings nicht bestätigt.

Vom Tisch wischt Perez sen. auch Medienberichte, wonach das Verhältnis zwischen seinem Sohn und Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko zuletzt gelitten haben soll. Nach der Aufregung um eine von manchen Seiten als rassistisch interpretierte Aussage des 80-jährigen Österreichers in einer TV-Sendung setzte es für Marko insbesondere in Mexiko scharfe Kritik.

Aber Perez sen. stellt klar, dass er Marko dessen Aussage nicht übelgenommen hat: "Dr. Marko ist auf der ganzen Welt der beste, der beste, der beste Förderer, den Checo haben könnte. Er ist unglaublich", betont der Mexikaner in seiner leidenschaftlichen Art und ergänzt: "Er ist mental ein Gewinner, und er pusht Checo. Ich liebe das, und ich liebe Dr. Marko!"

Dass Red Bull für das Mexiko-Wochenende Personenschutz organisiert hat, um insbesondere Verstappen vor etwaigen Übergriffen allzu leidenschaftlicher Perez-Fans zu schützen, hält Perez sen. indes für überflüssig. Seiner Meinung nach hätte sich das Team das Geld für die Bodyguards auch sparen können: "Es ist nicht notwendig."

"Das ist die Qualität meiner unglaublichen Landsleute. Max und Checo haben gemeinsam Fußball gespielt. So ist Mexiko: freundlich, Familie, das beste Land der Welt. Aber es kann nur einer gewinnen", unterstreicht Perez sen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.