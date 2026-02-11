Pat Symonds sicher: Kritik an Sergio Perez "völlig unverdient"
Cadillac-Berater Pat Symonds verteidigt Sergio Perez gegen Kritik, schlechte Presse zu Unrecht
Sergio Perez besser als sein Ruf?
Foto: LAT Images
Pat Symonds ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des F1-Zirkus und hat schon viele Fahrer betreut. Nun nimmt er Sergio Perez in Schutz. Der Executive Engineering Consultant von Cadillac ist überzeugt, dass die Kritik am mexikanischen Piloten in den vergangenen Jahren ungerechtfertigt war. Sein Urteil fällt nach ersten gemeinsamen Simulator-Sessions eindeutig aus.
Cadillac steigt 2026 als elftes Team in die Formel 1 ein. Das amerikanische Werksteam setzt dabei auf zwei erfahrene Piloten. Valtteri Bottas, langjähriger Mercedes-Fahrer, bildet gemeinsam mit Ex-Red-Bull-Pilot Perez das Fahrerduo.
Perez' Abschied von Red Bull Ende 2024 war von intensiver Kritik begleitet. An der Seite von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen gelang es dem 36-Jährigen nicht, auf Augenhöhe zu agieren. Während der Niederländer im Ground-Effect-Zeitalter dominierte, blieb Perez hinter den Erwartungen zurück.
Nach Perez wurde es nur noch schlimmmer
Die Performance-Differenz zum Teamkollegen setzte den Mexikaner unter enormen Druck. Red Bull suchte nach Alternativen, konnte aber keine langfristige Lösung für das zweite Cockpit finden. Die Besetzung wurde zum Dauerthema.
Liam Lawson übernahm zu Beginn 2025 Perez' Platz, wurde aber bereits nach zwei Rennwochenenden zu Racing Bulls zurückversetzt. Yuki Tsunoda fuhr die restliche Saison, musste seinen Platz für 2026 jedoch an Isack Hadjar räumen. Die Instabilität spricht Bände.
Symonds lernte Perez erst bei Cadillac kennen. Der Brite arbeitete zuvor mit Bottas bei Williams zusammen und schätzt den Finnen als kompetenten, schnellen Fahrer mit exzellentem Feedback. Seine erste Begegnung mit Perez übertraf die Erwartungen.
Erfahrung zählt
"Es war wirklich gut, schon in der ersten Simulator-Session zu hören, was er zu sagen hatte", erklärte Symonds am ersten Testtag in Bahrain. "Ich war sehr beeindruckt. Checo hatte in den letzten Jahren schlechte Presse, und für mich ist das unverdient."
Er betonte Perez' Qualitäten als Rennfahrer. "Er ist ein sehr kompetenter Pilot, er hat Rennen gewonnen, er weiß, was er tut", so der 71-Jährige. Die bisherige Zusammenarbeit habe seine positive Einschätzung nur bestätigt.
Auch Reserve-Fahrer Zhou Guanyu lobte Symonds in höchsten Tönen. Der Chinese liefere im Simulator hervorragendes Feedback und zeige eine beeindruckende Arbeitsmoral. "Er sitzt in jedem Briefing, er weiß genau, was vor sich geht", erklärte der Ingenieur.
Eine Chance für Team und Fahrer
Die Fahrerpaarung gibt Symonds Zuversicht für die kommende Saison. "Wir haben ein großartiges Line-up", resümierte er. Die Erfahrung von Bottas kombiniert mit Perez' Rennsieger-Qualitäten soll Cadillac einen guten Start ermöglichen.
Für Perez bietet sich die Chance auf einen Neuanfang. Fern vom Druck, sich mit Verstappen messen zu müssen, kann er bei einem aufstrebenden Team seine Stärken ausspielen. Symonds jedenfalls glaubt an sein Potenzial.
Diese Story teilen oder speichern
Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind
Cadillac: Neue Lackierung in Bahrain erstmals auf der Strecke
Fans reagieren gemischt: Cadillac zeigt finale Rennanzüge für Perez und Bottas
Ex-Manager von Lewis Hamilton übernimmt Schlüsselrolle bei Cadillac
Warum das erste Formel-1-Auto von Cadillac noch keinen Namen hat
Mutiges Experiment: Cadillac wagt asymmetrische Lackierung
Aktuelle News
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert
Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht
Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.