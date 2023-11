Patricio O'Ward will in die Formel 1: Verfolge den Traum, "bis ich sterbe"

Fast jeder Rennfahrer, der in seiner Kindheit zum ersten Mal in einem Kart sitzt, träumt davon, eines Tages in der Formel 1 an den Start zu gehen. So auch Patricio O'Ward, der für McLaren in der US-amerikanischen IndyCar-Serie fährt und zu den zahlreichen Top-Piloten zählt. Der Mexikaner startet für McLaren, ein Team, das sich in der Motorsportwelt breit aufgestellt hat und so die Möglichkeit bietet, viele Talente zu fördern. O'Ward will an seinem Traum festhalten und alles geben, um es eines Tages in die Formel 1 zu schaffen.

Der 24-Jährige aus Monterey gehört zu den jungen Talenten im Rennstall von Teamchef Zak Brown und soll zumindest die Chance bekommen, seine großen Pläne zu verfolgen. Der IndyLights-Champion von 2018 hat in den USA die typische Formelsport-Karriereleiter erklommen und es bis in die höchste Rennklasse, die IndyCar-Serie, geschafft. Doch das soll nicht das Ende der Fahnenstange für den Mexikaner sein, denn O'Ward hat einen großen Traum: ein Start in der Formel 1.

In der IndyCar-Serie etablierte sich O'Ward in den vergangenen Jahren im Spitzenfeld und überzeugte mit guten Ergebnissen: 2021 beendete er die enge und actionreiche Meisterschaft auf dem dritten Platz, 2023 reichte es zu Rang vier. In den Jahren 2021 und 2022 sammelte der Youngster insgesamt vier Siege und obwohl er 2023 sieglos blieb, reichte es für sein zweites Gesamtergebnis in den Top 5. Gegenüber PlanetF1.com spricht der 24-Jährige über seinen großen Traum, den er seine ganze Karriere lang verfolgen möchte.

Wird der Kindheitstraum wahr?

"Ich bin mit dem Traum aufgewachsen, es in die Formel 1 zu schaffen", so O'Ward. "Das wird auch mein Traum bleiben, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Solche Träume verschwinden nicht einfach. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Weg in der IndyCar-Serie gegangen bin, denn das ist etwas sehr Starkes, etwas, das ich nicht einfach abschalten kann. Ich wäre gerne in der Formel 1, weil ich weiß, was ich in der IndyCar-Serie leisten kann."

O'Ward hat bereits Formel-1-Erfahrung gesammelt, denn er erhielt von Brown das Versprechen, dass er 2021 einen McLaren MCL35M testen darf, wenn er seinen ersten IndyCar-Sieg einfährt. O'Ward schaffte es, und Brown löste sein Versprechen prompt ein. Im Dezember 2021 durfte der Mexikaner beim Test in Abu Dhabi ins Auto springen und für McLaren ein paar Runden drehen. Weitere Tests mit IndyCar-Champion Alex Palou folgten 2022 in Barcelona und Spielberg. Außerdem fuhr er in Abu Dhabi offiziell im Freien Training für das Formel-1-Team, wo er auch 2023 zum Einsatz kommen soll.

O'Ward muss sich in Geduld üben

"Das musste ich erst lernen und perfektionieren, weil ich mich erst daran gewöhnen musste", gibt der Mexikaner zu. Doch O'Ward muss sich in Geduld üben, denn Lando Norris ist bis 2025 und Oscar Piastri bis 2026 bei McLaren in der Formel 1 gesetzt. Der 24-Jährige gibt offen zu, dass er sich auch außerhalb von McLaren umsehen würde, sollte sich eine Möglichkeit ergeben, in die Königsklasse aufzusteigen. "Ich wäre auf jeden Fall in der Lage, Ergebnisse zu erzielen und Leistung zu bringen", ist sich der Mexikaner sicher.

Er weiß aber auch, dass er viel trainieren muss, um eines Tages in der Formel 1 mitmischen zu können. Er sagt: "Man darf nicht erwarten, dass man einfach in ein Formel-1-Auto springt und zum Helden wird. Man braucht viele Runden auf der Strecke, um das Auto zu verstehen und die Tricks zu lernen." 2024 wird O'Ward wieder in der IndyCar-Serie an den Start gehen und um den Titel kämpfen. Ob die Formel 1 für den Mexikaner ein Traum bleibt oder ob er es eines Tages in die Königsklasse schafft, steht in den Sternen. Einfach wird es für O'Ward jedenfalls nicht.

