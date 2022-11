Patricio O'Ward: Würde IndyCar für die Formel 1 sausen lassen

Audio-Player laden

Mit den Gesamträngen vier, drei und sieben sowie vier Rennsiegen gehörte Patricio O'Ward in den vergangenen drei Jahren zum Spitzenfeld der IndyCar-Serie. Dennoch träumt der Mexikaner von einem Cockpit in der Formel 1 und wäre dafür bereit, seine Karriere in Nordamerika vorübergehend aufzugeben.

"Ich liebe IndyCar-Rennen. Es ist mit der beste Rennsport der Welt, wenn nicht sogar der beste, einfach weil er so wettbewerbsfähig ist", sagt O'Ward am Freitag beim Grand Prix von Abu Dhabi, wo er im ersten Freien Training für McLaren sein Debüt an einem Formel-1-Wochenende gegeben hatte.

"Aber ich bin mit der Formel 1 aufgewachsen, und ich bin mit dem F1-Traum aufgewachsen, wie viele andere Fahrer auf der ganzen Welt, und das hat meine Liebe zu so vielen anderen Kategorien geweckt",so der Mexikaner weiter. "Ja, ich bin immer noch sehr daran interessiert, in die Formel 1 zu wechseln."

Allerdings weiß O'Ward auch, dass seine Chancen in nächster Zeit schlecht stehen. "Wird es dazu kommen? Wann wird es passieren? Ich habe keine Ahnung", sagt er. Einen möglichen Wechsel in die Formel 1 würde der 23-Jährige, der 2018 die IndyLights-Meisterschaft gewann und zeitweilig Red-Bull-Junior war, auch nicht als Einbahnstraße sehen.

Wissen Sie, ich habe das Gefühl, dass ich immer wieder in die IndyCar zurückkehren kann, und das Zeitfenster, um in die Formel 1 zu kommen, ist, glaube ich, etwas schmaler", so O'Ward. Kurzfristig gilt sein Fokus der IndyCar-Serie, wo er ebenfalls für McLaren fährt und sich für 2023 hohe Ziele gesetzt hat.

"Ich möchte den Jungs in der IndyCar-Sparte die Meisterschaft schenken, die sie meiner Meinung nach verdient haben, und den Sieg beim Indy 500, den sie ebenfalls verdient haben", sagt O'Ward. "Und ich würde gerne derjenige sein, der ihnen das gibt, da ich in den letzten drei Jahren geholfen habe, das Team zu führen."

