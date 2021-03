Paul Stoddart: Max hat Jos Verstappen schon als Kind geschlagen!

Max Verstappen gilt als einer der besten Fahrer im aktuellen Formel-1-Feld. Wie talentiert er tatsächlich ist, musste Papa Jos Verstappen schon vor einigen Jahren leidvoll feststellen. Der frühere Minardi-Teamchef Paul Stoddart erinnert sich, wie sein damaliger Fahrer von dessen Filius ziemlich nass gemacht wurde.

"Der junge Max kam zu einem Zweisitzer-Tag in Bruntingthorpe", erinnert sich Stoddart im Gespräch mit 'Sportsmail'. Verstappen junior war damals gerade einmal fünf Jahre alt und begleitete seinen Vater zu einem Termin. "Einer unserer Sponsoren brachte einen dieser ganz frühen Formel-1-Simulatoren mit. Max war dort mit seinem Vater und meinte nur 'Komm, komm' und wollte das ausprobieren", sagt Stoddart.

Was folgte, war eine erste kleine Kostprobe des Talents von Max. "Jos wird sich besser daran erinnern als ich, aber Max hat ihn in dem Formel-1-Simulator geschlagen! Man konnte nicht anders als daran zu denken, was aus ihm mal werden wird. Das Rennfahren liegt in der Familie im Blut", glaubt der Australier.

Während Jos Verstappens Karriere nach der Saison 2003 bei Minardi ohne Sieg zu Ende gegangen war, steht Max im Alter von 23 Jahren bereits bei zehn Siegen. In der am Wochenende beginnenden Saison gilt er mit Red Bull als der aussichtsreichste Herausforderer für Mercedes und Lewis Hamilton.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.