Paul Stoddart: Warum Max Verstappen besser als der Rest ist

Paul Stoddart, der ehemalige Besitzer des Minardi-Formel-1-Teams, hat sich in einem exklusiven Interview mit der niederländischen Edition von Motorsport.com über die Leistung von Max Verstappen geäußert und fühlt sich in seiner Prognose von 2017 bestätigt, als er meinte, dass der Niederländer "mehrere WM-Titel" in der Königsklasse gewinnen würde.

"Das war nicht falsch!", sagt er auf seine damalige These angesprochen, wobei er gleich mit der nächsten um die Ecke kommt: "Er wird dieses Jahr gewinnen und er wird nächstes Jahr gewinnen. Das ist garantiert, es sei denn, es passiert etwas Dummes. Das wird ihn zum fünffachen Weltmeister machen."

"Und danach, 2026, weiß es keiner von uns, denn es hängt alles davon ab, wer mit seinen Motoren an der Spitze steht. Ich tippe entweder auf Mercedes oder Ferrari. Aber wer weiß, es könnte auch Red Bull sein. Nun, wir werden sehen."

Stoddart: Das zeichnet Verstappen aus

Stoddart, der in seiner Zeit bei Minardi mit Jos Verstappen zusammengearbeitet hat, erkannte schon früh, welches immenses Talent Sohn Max für den Rennsport mitbringt: "Er war immer gut. Ich kenne ihn, seit er sechs Jahre alt war, und er war schon damals gut. Er hat seinen Vater in einem Formel-1-Simulator geschlagen, als sein Vater für mich Rennen fuhr."

"Er hat die Kunst perfektioniert, einfach vorwärts zu gehen. Er ist nie mit dem zufrieden, was er tatsächlich erreicht hat. Das liegt alles in der Vergangenheit. Er konzentriert sich zu 110 Prozent auf die Zukunft, Rennen für Rennen. Und das ist es, was ihn so gut macht. Er findet dieses zusätzliche Zehntel, er findet diese paar Zehntel mehr. Und das ist der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Und man muss das Auto haben, und er hat das Auto auf jeden Fall."

Verstappen zu dominant? Stoddart schlägt Lösung vor

Die aktuelle Dominanz von Verstappen sorgt aber auch für Kritik, da es die Formel 1 trotz neuer Regeln im Jahr 2022 sowie der Einführungen einer Budgetobergrenze und eines Handicapsystems bei der aerodynamischen Weiterentwicklung nicht geschafft hat, für Abwechslung an der Spitze zu sorgen.

Laut Stoddart könne man für die Zukunft in Erwägung ziehen, eine Gewichtsstrafe einzuführen, um das Feld noch enger aneinander zu führen: "Es ist leider die Wahrheit, [dass es Beschwerden gibt], wenn ein Team oder ein Fahrer Jahr für Jahr dominiert. Es gibt Möglichkeiten, das zu ändern. Ich meine, ich wäre für so etwas wie eine Strafe von fünf Kilogramm für den amtierenden Weltmeister."

Stoddart rechnet mit neuer Dominanz 2026

Für das neue Reglement im Jahr 2026, wenn sowohl die Aerodynamik als auch die Motoren in der Formel 1 angepasst werden, vermutet der Australier, dass sich entweder Mercedes oder Ferrari an die Spitze des Feldes schieben werden und es zu einer weiteren Dominanzphase kommt.

"Bei einem Formelwechsel oder einem großen Wechsel bei den Motoren gibt es wahrscheinlich nur ein Team, das sich durchsetzen wird", erklärt er. "Und dieses Team wird wahrscheinlich über Jahre hinweg dominieren, wie Mercedes 2014. Im Moment haben wir die Situation, dass Max dominiert und Red Bull, und wie ich schon sagte, wird er dieses Jahr gewinnen und auch nächstes Jahr, denn während das Reglement gleich bleibt, wird sich nichts anderes ändern."

Auch wenn er seit dem Verkauf des Minardi-Teams an Toro Rosso Ende der Saison 2005 nicht mehr in der Formel 1 aktiv ist, beobachtet Stoddart das aktuelle Geschehen mit Argusaugen, denn: "Ich liebe Max über alles, deshalb bin ich froh, dass er gewinnt. Aber der Rest des Rennens ist auch spannend. Man weiß von einem Rennen zum nächsten nicht, wer den zweiten bis zehnten Platz belegen wird."

"Vielleicht fragen die Leute oder sagen, dass man eigentlich nur auf den Sieger schauen sollte. Aber das tut man nicht. Man schaut sich den ganzen Wettbewerb an. Ist er spannend? Kann man mitfiebern? Und die Antwort ist ja. Die Plätze zwei bis zehn sind wirklich spannend zu beobachten. Aber 2026 wird ein echter Gradmesser sein, und man wird es nicht wissen, man wird keine Ahnung haben, wer an der Spitze stehen wird. "

