Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

George Russell zeigt sich nach dem Großen Preis von Monaco völlig konsterniert: "Ich bin mehr als frustriert", erklärt der Mercedes-Pilot gegenüber unserem Schwesterportal Motorsport.com.

"Ich versuche einfach zu verstehen, wie es sein kann, dass die Saison bisher so verlaufen ist. Zwei Wochenenden in Folge [liefen jetzt so]: 40 Punkte für die Tonne."

Sowohl in Montreal als auch in Monaco konnte Russell keine WM-Punkte aus dem Grand Prix mitnehmen. Kimi Antonelli konnte hingegen fünf Grand-Prix-Siege hintereinander feiern und führt in der Weltmeisterschaft mit 156 Punkten. Auf Position zwei liegt nicht mehr Russell, sondern Ferrari-Pilot Lewis Hamilton.

"Gestern war für mich ein echt schlechter Tag, und das nehme ich hin", erklärt Russell. "Ich wünschte, ich könnte für die letzten beiden Resultate die Schuld auf mich nehmen, den Ausfall in Kanada oder die Strafen heute. Aber das war völlig außerhalb meiner Kontrolle."

Im Rennen kassierte Russell eine Zeitstrafe, da er laut FIA in der Boxengasse zu schnell gefahren war. Beim Versuch seiner Crew, diese Strafe bei einem Boxenstopp abzusitzen, machte diese einen horrenden Fehler, wodurch Russell letztlich zu einer Durchfahrtsstrafe verdonnert wurde.

Abgesehen davon steckte der 28-Jährige meist im Verkehr fest, während Teamkollege Antonelli das Rennen vorne dominieren konnte. Vor der ersten Safety-Car-Phase hatte der 19-Jährige seinen WM-Rivalen sogar überrundet. Im Klassement steht Russell am Ende auf Rang zwölf.

"Das ist echt eine bittere Pille", fährt Russell fort. "Ich glaube eigentlich nicht an Glück oder Pech. Aber wenn ich mir die Saison insgesamt anschaue ..."

"Ich habe das Rennen in Kanada angeführt und das Auto ging kaputt. Ich hätte heute auf dem Podest stehen können und habe stattdessen keine Punkte. Ich habe das Rennen in Japan angeführt, nur damit 10 Sekunden nach meinem Boxenstopp das Safety-Car auf die Strecke fährt."

"Diese Saison könnte völlig anders aussehen", betont Russell. "Jetzt liege ich 70 Punkte hinten."

Der Abstand zwischen Russell und Antonelli beträgt nach dem Großen Preis von Monaco 68 Punkte. Dennoch erwähnt der Mercedes-Pilot mit Blick auf den WM-Stand: "[Der Abstand] ist nicht zu groß, [um ihn zu schließen]. Schau dir Verstappen letztes Jahr an."

"Ich muss einfach aus diesem ...", setzt Russell an. "Ich weiß nicht, wieso wir immer in derselben Position landen. Sicherlich muss ich einige Dinge verbessern, aber ich weiß, was ich an sauberen Rennwochenenden leisten kann."