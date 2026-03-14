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Perez' Cadillac fällt auseinander: Was war da im Sprint los?

Bei Sergio Perez fiel im Sprint von China das Auto auseinander, im Qualifying gab es erneute Probleme - Und doch hofft Cadillac auf einen Kampf mit Aston Martin

Norman Fischer Stuart Codling
Bearbeitet:
Sergio Perez: Cadillac weiß noch nicht, warum das Auto auseinanderfällt

Sergio Perez' Cadillac kam im Sprint nicht an einem Stück an

Foto: LAT Images

Sergio Perez erlebte am Samstag in China ein äußerst ernüchterndes Qualifying. Während Teamkollege Valtteri Bottas sogar einen Aston Martin hinter sich lassen und damit einen kleinen Erfolg für den Neueinsteiger verbuchen konnte, wurde Perez chancenlos Letzter - fast 1,5 Sekunden hinter dem Finnen.

"Leider war das Qualifying beeinträchtigt", hadert der Mexikaner nach der Session. "Wir waren spät dran, haben einen Run verloren, und dann hatte ich ein Problem mit dem Deployment, das uns viel Zeit gekostet hat, was sehr unglücklich war."

Angesichts der Zeit von Bottas sieht er aber noch "einiges mehr an Potenzial" im Auto und hofft, "dass wir morgen ein gutes Rennen gegen die Astons fahren und einen guten Kampf mit ihnen haben können".

Allerdings hat Cadillac dabei noch einige Probleme. Laut Perez müsse man beim Set-up "ziemlich ans Limit" gehen, um zu versuchen, den vorderen linken Reifen zu beschützen, der aber auch bei einigen anderen Teams Probleme verursacht hatte.

Im Sprint konnte Perez nur bedingt mit den Aston Martins mithalten. Trotz einer späten Safety-Car-Phase, bei der das Rennen mit noch drei zu fahrenden Runden wieder freigegeben wurde, fehlten ihm im Ziel sechs Sekunden auf Stroll.

Das war allerdings auch einem technischen Vorfall geschuldet, bei dem Perez' Motorhaube auf der langen Gegengeraden ohne Fremdeinwirkung auseinanderfiel. "Wir wollten den Luftwiderstand für das Rennen reduzieren", scherzt er auf die Schwierigkeiten angesprochen, gibt aber zu, dass das Team noch nicht wisse, warum das Auto einfach auseinanderfallen konnte.

Das reiht sich allerdings in eine Reihe von ähnlichen Problemen ein, denn es ist nicht das erste Mal, dass Teile vom MAC-26 fallen - schon früher gingen unter anderem Spiegel einfach so verloren. "Natürlich ist es für das Team noch eine frühe Phase", meint Perez, "aber wir lernen natürlich jeden Tag dazu."

"Hoffentlich können wir das Rennen morgen mit einem kompletten Auto beenden."

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