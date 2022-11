Perez: Es waren nur wenige Rennen, die mich aus der WM geworfen haben

Audio-Player laden

Vor dem letzten Rennen der Formel-1-Saison 2022 teilt sich Sergio Perez von Red Bull den zweiten Platz mit Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Beide liegen bei 290 Punkten und werden im letzten Lauf alles geben, um den zweiten Platz hinter Formel-1-Weltmeister Max Verstappen dingfest zu machen. Jedoch glaubt Perez, dass er eine bessere Chance im WM-Kampf gehabt hätte, wären nur einige wenige Rennen besser verlaufen.

"Wir wollen den Schwung [aus Brasilien] mitnehmen, aber in Mexiko hatten wir an einem Wochenende zu viele Probleme", sagt der Mexikaner. "Ich glaube, dass da ein viel besseres Ergebnis möglich gewesen wäre, weshalb ich jetzt auf ein sauberes Wochenende ohne Schwierigkeiten hoffe, an dem ich dann auch die wahre Pace zeigen kann, die wir in den vergangenen Rennen schon hatten." Der zweite Platz steht auf dem Spiel, doch Perez glaubt, auch mit Verstappen mithalten zu können.

"Wir hatten einen guten Start [in die Saison 2022]", resümiert der Mexikaner sein zweites Jahr bei Red Bull. Jedoch hätten ihn zu Beginn des Jahres Probleme mit der Haltbarkeit immer wieder zurückgeworfen. "Dennoch schien alles gut zu laufen. Wir waren von Beginn an im Meisterschaftskampf dabei, jedoch hatte ich einige schlechte Rennen, die mich aus dem Mix geworfen haben."

Auf die Frage, ob Perez mit einem möglichen zweiten Platz in der Formel-1-Saison 2022 seinen persönlich besten Moment in der Königsklasse feiern wird, antwortet er: "Ich arbeite konstant daran. Es fühlt sich aber so an, als wäre ich aktuell in meiner besten Form. Ich möchte das in das letzte Rennen der Saison mitnehmen und nächstes Jahr stark beginnen." Das Tief im Jahr 2022 in Kanada und Österreich scheint Perez gut verkraftet zu haben, weshalb er auf seine zwei Saisonsiege aufbauen möchte.

