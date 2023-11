Perez hadert mit schlechtem Start: "Das hat am Ende etwas gekostet"

Sergio Perez erlebte in Sao Paulo zwar keinen perfekten Sprint, allerdings erreichte der Mexikaner schlussendlich den dritten Platz und konnte im Kampf um den Vizetitel damit wichtige Punkte gegenüber Lewis Hamilton (Mercedes) gutmachen. "Es war nicht einfach", sagt Perez, der vor allem mit seinem schlechten Start hadert.

Der Red-Bull-Pilot fiel in den ersten Kurven um zwei Positionen nach hinten. "Ich hatte einen schlechten Start und verlor einen Platz an George", berichtet der Mexikaner. "Und dann noch einen Platz an Lewis in Kurve vier." Anschließend musste sich Perez wieder nach vorne kämpfen, was sein ganzes Rennen beeinflusste.

"Ich musste meine Reifen stark beanspruchen", sagt er nach dem Sprint. "Und ich denke, dass ich zum Ende hin den Preis dafür bezahlt habe." Der Red-Bull-Pilot glaubt, dass er mit einem besseren Start noch die Chance gehabt hätte, den zweitplatzierten Lando Norris (McLaren) zu schnappen.

In den letzten Runden hatte Perez mit seinen Reifen zu kämpfen, sodass er das Tempo der Führenden zwar mitgehen, aber nicht mehr aufholen konnte. "Das Problem, das ich hatte, war, dass ich die Reifen nicht managen konnte", erklärt der Mexikaner. "Ich musste pushen. Und wir wissen, dass diese Strecke dafür sehr empfindlich ist."

Sergio Perez hatte Probleme, seine Reifen zu managen Foto: Motorsport Images

Perez macht Punkte auf Hamilton gut

Auch in Hinblick auf die Vizeweltmeisterschaft war der Brasilien-Sprint von Bedeutung: Weil Lewis Hamilton als Siebter nur zwei WM-Zähler sammelte, konnte Perez seinen Vorsprung um vier Punkte ausbauen. Vor dem Sao-Paulo-GPam Sonntag liegt der Mexikaner mit 246 Punkten auf dem zweiten Platz, während der Mercedes-Pilot nur 222 Zähler auf seinem Konto hat.

"Natürlich ist das wichtig, aber es ist wichtiger, den Schwung beizubehalten, denn wir hatten insgesamt einen sehr guten Tag", so Perez. Das bestätigt auch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko: "Er war eigentlich das ganze Wochenende sehr gut", sagt der Österreicher bei Sky.

Dass er am Sonntag nur vom neunten Startplatz in das Rennen geht, ist einer gelben Flagge im Qualifying geschuldet. "Wir wissen von der unglücklichen Situation durch den Dreher von Piastri, sonst wäre er auch da Dritter", glaubt Marko. "Er ist ein solides Rennen gefahren, hat abgewartet, überholt und ist zum Schluss dann dieselbe Zeit gefahren wie die Spitze."

"Er hat Punkte auf Hamilton gutgemacht und für morgen ist das auch vielversprechend", hofft Marko. Auch Perez ist für den Großen Preis von Sao Paulo am Sonntag zuversichtlich: "Hoffentlich können wir morgen, beim Hauptrennen, ein starkes Ergebnis einfahren."

