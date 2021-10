Perez hat "keinen Zweifel", dass er bei Red Bull die Formkurve kriegt

Beim Formel-1-Grand-Prix in Aserbaidschan wurde Sergio Perez mit seinem Sieg der erste Fahrer neben Max Verstappen, der seit 2018 ein Rennen für Red Bull gewann. Ein weiterer Podestplatz in Le Castellet folgte, wo Perez Dritter wurde. Doch in den letzten sechs Rennen konnte der Mexikaner nur dreimal punkten.

Mit 16 Zählern seit Silverstone fuhr er in diesem Zeitraum genauso viele Punkte ein wie Williams-Pilot George Russell und nur etwas mehr als ein Viertel der 59 Punkte, die Valtteri Bottas erzielen konnte. Mercedes hat seinen Vorsprung auf Red Bull in der Konstrukteurswertung bei noch sieben Rennen auf 33 Punkte ausgebaut.

Doch Perez machte am Rennwochenende in Russland deutlich, dass er sich von den regelmäßigen Rückschlägen nicht unterkriegen lassen werde: "Ich war schon einmal in dieser Situation, und ich werde die Dinge umkehren, daran habe ich keinen Zweifel."

"Es sind noch Rennen zu fahren und jedes Wochenende kann sich das Blatt wenden", ist der Red-Bull-Pilot überzeugt und ergänzt: "Ich freue mich auf den Rest des Jahres. Wir befinden uns in einem großen Kampf in der Konstrukteurswertung, und das kann sich an jedem Wochenende in die eine oder andere Richtung entwickeln."

"Ich denke, die Pace hat sich in den letzten Wochenenden ziemlich verbessert. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir das letzte Puzzleteil zusammensetzen, um die Früchte zu ernten. Wir haben es schon einmal geschafft, und ich bin sicher, dass wir es auch diesmal schaffen können. Ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft."

