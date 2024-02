Perez: Kann er Verstappen 2024 endlich über die ganze Saison herausfordern?

Sergio Perez steht bei Red Bull weiter unter Druck. 2023 krönte sich der Mexikaner hinter Max Verstappen zwar zum Vizeweltmeister, allerdings stand er im Schatten des Niederländers. Das ändert nichts daran, dass Perez für 2024 wieder zuversichtlich ist. "Ja, ich fühle mich sicher, und natürlich ist es aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres sehr wichtig, dass wir aus unseren Fehlern lernen", sagt der Red-Bull-Pilot.

Der Mexikaner glaubt sogar, in diesem Jahr um den WM-Titel mitkämpfen zu können: "Wir haben das Jahr noch nicht begonnen. Und wir haben alle die gleichen Chancen, und das Ziel für alle von uns ist es, die Meisterschaft zu gewinnen."

"Ich denke, wir haben eine Menge Dinge verstanden", so Perez. "Es ist meine vierte Saison mit Red Bull, und ich erwarte, dass ich dieses Jahr mein Bestes geben werde." Auch die Zielsetzung ist klar: "Es geht darum, jede einzelne Gelegenheit zu nutzen, um früh eine wirklich starke Basis zu schaffen. Und diese Basis dann über die gesamte Saison hinweg zu halten und sich im Laufe der Saison weiterzuentwickeln."

Der Mexikaner hat die Winterpause genutzt, um "die schwierigen Rennen zu verstehen und warum sie so schwierig waren". Für den Red-Bull-Piloten war es wichtig, die "Richtungen, die mit dem Auto eingeschlagen wurden", zu verstehen, denn "einige Dinge wurden überkompensiert und haben das Auto nicht unbedingt besser gemacht", weiß Perez. "Ich denke, all das konnten wir lernen."

"Es geht es nur darum, sich zu verbessern und mit dem Auto zu lernen, mit dem Auto zu wachsen", weiß der Mexikaner, dessen Leistungen 2023 immer wieder auf dem Prüfstand standen. Für 2024 lässt ihn die Kritik aus dem Vorjahr allerdings kalt: "Es ist eine lange Saison, also ist es nicht wirklich wichtig, wo man in Bahrain startet, sondern wo man in Abu Dhabi ins Ziel kommt."

"Komfortabel ist nicht unbedingt schneller"

"Es ist also eine gewaltige Saison, in der es einfach wichtig ist, dass man sich weiterentwickelt", glaubt Perez. "Und darauf werde ich mich in diesem Jahr besonders konzentrieren." Dabei sei es auch wichtig, sich nicht vom Teamkollegen unter Druck setzen zu lassen oder zu versuchen, die Arbeit einfach zu kopieren.

"Ich konzentriere mich nur auf mich selbst", sagt der Red-Bull-Pilot, der mit Verstappen "natürlich eine großartige Referenz" hat. "Ich bleibe einfach offen, mit einer offenen Herangehensweise, denn es gibt kein Patentrezept, das richtig oder falsch ist. Es geht einfach darum, die ganze Saison über offenzubleiben und sicherzustellen, dass wir den richtigen Weg oder eine gute Basis finden und uns dann einfach von dort aus weiterentwickeln."

Dass es im Vorjahr nicht so gut lief, hatte vor allem mit der Weiterentwicklung des Autos zu tun. "Die Art und Weise, wie wir versucht haben, diese Probleme zu verbessern, hat dazu geführt, dass wir dem Auto nur Leistung entzogen haben", weiß Perez. "Und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir schneller werden."

"Es komfortabler zu machen, ist nicht unbedingt schneller", muss der 34-Jährige mittlerweile eingestehen. "Das ist also etwas, das wir verstanden haben, vor allem Katar und Japan waren der Tiefpunkt der Saison, wo wir viele Dinge verstanden haben."

Video: Launch RB20: Hat Red Bull bei Mercedes abgekupfert?

"Möchte noch weitere Jahre im Team bleiben"

"Ich denke, ich bin in einem großartigen Team, und natürlich ist es toll, ein Teil der Red Bull-Familie zu sein", sagt Perez. "Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf den Beginn des Jahres. Und im Idealfall möchte ich noch weitere Jahre in diesem Team bleiben."

Spezielle Ziele hat sich der Mexikaner für die Saison 2024 allerdings nicht gesetzt. "Die Saison wird wirklich sehr arbeitsreich", weiß Perez. "Ich konzentriere mich also nur auf die ersten paar Rennen. Und das ist mein Hauptziel. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Bestzeiten oder so etwas aufstellen werde."

"Im Moment konzentriere ich mich nur auf die ersten fünf Rennen, um das Beste daraus zu machen, denn das wird mir so viel Energie abverlangen, dass ich mich nicht ablenken lassen will", ist der Red-Bull-Pilot optimistisch. Aber: Durch den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari hat die "Silly-Season" in diesem Jahr schon frühzeitig begonnen. Und das setzt auch Perez wieder unter Druck.

Vertragsverlängerung "erledigt sich von selbst"?

"Ich bin mir sicher, dass die meisten Fahrer bereit sind, die Dinge viel früher im Jahr zu erledigen", spielt Perez unter anderem auf seinen Vertrag an, der Ende 2024 ausläuft. "Von meiner Seite aus konzentriere ich mich einfach darauf, ein großartiges Jahr zu haben, der Rest erledigt sich von selbst. Solange man auf dem richtigen Weg ist, kommt der Rest von ganz allein ins Spiel."

Wird Perez 2024 wieder zum Schirmträger für Verstappen? Foto: Motorsport Images

"Wenn man so lange in diesem Geschäft ist, weiß man, wie es läuft. Und ja, ich mache mir darüber viel weniger Gedanken, ich will einfach nur sicherstellen, dass ich es genießen kann, vor allem viel Spaß haben, und die Motivation haben, und der Rest wird sich von selbst erledigen."

"Ich mache mir also nicht wirklich Gedanken darüber. Es ist meine 14. Saison in der Formel 1", versucht der Mexikaner locker zu bleiben. "Mein Hauptziel ist es also, auf der Strecke gut abzuschneiden. Wir müssen einfach von Rennen zu Rennen gehen und sicherstellen, dass wir an jedem einzelnen Wochenende das Maximum herausholen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.