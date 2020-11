Perez-Livestream am Montag: Gibt er den Abschied aus der F1 bekannt?

Sergio Perez, der tragische Held des Grand Prix von Bahrain, steht möglicherweise vor seinem (vorläufigen?) Rückzug aus der Formel 1. Für Montagabend hat der 30-jährige Mexikaner eine Pressekonferenz anberaumt, und ein paar Stunden vor deren Livestream im Internet deutet alles darauf hin, dass er dort bekannt geben wird, 2021 nicht Formel 1 zu fahren.

Gerüchte über die ominöse Pressekonferenz kursieren auf Social Media seit Tagen. Zunächst wurde dem Termin keine große Bedeutung beigemessen. Perez' Management lädt südamerikanische Journalisten seit Mai in unregelmäßigen Abständen zu Online-Medienterminen ein. Die formlose E-Mail-Ankündigung des aktuellen Termins wurde daher nicht als ungewöhnlich eingestuft.

Aber nach dem Grand Prix von Bahrain scheint plötzlich ein Dominosteinchen nach dem anderen zu fallen. Zuerst hat Callum Ilott auf Twitter verlautbart, dass er 2021 nicht Formel 1 fahren wird. Damit scheint der Weg frei zu sein für Mick Schumacher, der schon seit Wochen als Haas-Kandidat gehandelt wird. Neben Nikita Masepin, wie man in gut informierten Kreisen munkelt.

Und aus Perez' Online-Medienrunde wurde am Montagmorgen ein YouTube-Livestream. Was Perez um 18:30 Uhr deutscher Zeit bekannt geben wird, ist allerdings unklar. Bereits vor ein paar Tagen hat er bestätigt, dass er nur noch bei einem Team Chancen sieht, 2021 Formel-1-Rennen zu fahren, und unter Umständen auch eine Pause in Betracht ziehen würde.

Das wurde von Insidern so interpretiert, dass er nur noch bei Red Bull unterkommen könnte. Helmut Marko ist von einer großen Perez-Bekanntgabe aber "nichts bekannt", winkt er im Interview mit 'Sky' ab: "Wir haben es ja schon mannigfach gesagt: Wir warten das Saisonende ab, und dann treffen wir eine Entscheidung."

Solange Perez nicht offiziell verlautbart hat, wie seine Zukunft aussieht, bleiben die Spekulationen im Konjunktiv. Aber es deutet Stand Montagnachmittag viel darauf hin, dass er seine Formel-1-Karriere zumindest pausieren muss. Damit wären bei Red Bull nur noch zwei Fahrer in der Verlosung: Alexander Albon und Nico Hülkenberg ...

