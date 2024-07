Perez nicht in Form: McLaren wittert Chance auf den Titel

McLaren wittert seine Chance, in der Formel-1-Saison 2024 um den Konstrukteurstitel zu kämpfen. Grund dafür ist die Formschwäche von Max Verstappens Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez, der seit China nicht mehr auf dem Podium stand. In der Gesamtwertung trennen die Teams 78 Punkte, Ferrari liegt mit sieben Zählern Vorsprung auf McLaren auf Platz zwei.

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown ist zuversichtlich, Red Bull in der verbleibenden Saison noch angreifen zu können. Im Gegensatz zu Perez befindet sich McLaren in einem Formhoch: Lando Norris stand zuletzt sechs Mal in Folge auf dem Podium, während Oscar Piastri immer wieder wichtige Punkte in den Top 5 sammelte.

Auch Verstappen selbst ist nicht mehr unantastbar: Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell und Lewis Hamilton fuhren Siege ein und nahmen dem Red-Bull-Topfahrer Punkte ab. McLaren überzeugt durch Konstanz, sodass in der zweiten Saisonhälfte ein heißer Titelkampf bevorstehen könnte.

Der aktuelle Weltmeister Verstappen ist konstant und gilt in der Fahrerwertung weiterhin als klarer Favorit auf den Titel. Die Schwächephase von Perez könnte jedoch dazu führen, dass McLaren wieder näher an Red Bull heranrückt: In sieben Rennen seit China fuhr Perez nur viermal in die Punkte. Kein einziges Mal stand der Mexikaner auf dem Podium.

Brown sagt: "Letztlich hängt alles von Perez ab. Wir gehen davon aus, dass Max in jedem Rennen Erster, Zweiter oder Dritter wird. Er wird mehr Siege als dritte Plätze einfahren. Sergios Formtief öffnet uns ein Fenster. Wenn wir weiter so punkten wie in den vergangenen sechs Rennen, können wir es schaffen, das wissen wir."

Der McLaren-Geschäftsführer lobt seinen Teamchef Andreas Stella, der für Motivation im Team sorge. "Uns treibt an, dass wir jede Session besser werden wollen, jede Woche! Die Ergebnisse tun ihr Übriges." Seit 2012, als Hamilton noch für den Rennstall fuhr, hatte McLaren keine Titelchance mehr in der Königsklasse. Damals waren es die Probleme mit Honda, die McLarens Chancen schmälerten.

Red Bull sucht nach Lösungen, um das Auto zu verbessern, aber auch Brown hat Pläne mit McLaren, weitere Upgrades einzuführen. "Es wird episch! Mercedes scheint die Pace zu haben, Ferrari ist da, weil Charles vor zwei Rennen gewonnen hat. Vier verschiedene Teams werden in der zweiten Saisonhälfte Rennen gewinnen. Schade, dass die Saison noch nicht begonnen hat", sagt Brown. Jedoch hat McLaren in der Saison 2024 auch schon viele Punkte liegen lassen, weshalb der Rückstand viel kleiner hätte sein können.