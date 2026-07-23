Perez schlägt Alarm in Budapest: Holt Aston Martin jetzt Cadillac ein?

Aston Martin bringt an diesem Wochenende auf dem Hungaroring das lang ersehnte B-Spec-Update für den AMR26 an die Strecke. Nach einem extrem schwierigen Saisonstart mit massiven Performance-Problemen und den Entwicklungssorgen von Motorenpartner Honda greift das Team aus Silverstone nun zu einem drastischen Schritt.

Eine komplette Überarbeitung der Aerodynamik sowie eine deutliche Gewichtsreduktion sollen den Rennstall endlich aus dem Tabellenkeller der Formel 1 befreien. Im Fahrerlager von Budapest kursieren bereits wilde Spekulationen über das Ausmaß der Verbesserungen.

Einige Beobachter trauen dem stark überarbeiteten Paket einen Zeitsprung von mehr als zwei Sekunden pro Runde zu - ein Quantensprung, der zwingend nötig wäre, um die letzte Startreihe zu verlassen und Cadillac im Klassement ernsthaft zu bedrohen.

Bislang trennten die beiden Rennställe nämlich Welten auf der Stoppuhr. Beim Qualifying in Silverstone war der schnellste Cadillac noch 1,6 Sekunden schneller als der beste Aston Martin, in Spa-Francorchamps betrug der Abstand sogar 2,4 Sekunden, wobei dort das Leistungsdefizit des Honda-Antriebs die Lücke noch künstlich vergrößerte.

Perez warnt: "Werden den Abstand verkürzen"

Bei der US-amerikanischen Konkurrenz schrillen deshalb vor dem Ungarn-Grand-Prix die Alarmglocken. Cadillac-Pilot Sergio Perez rechnet fest damit, dass der B-Spec-Bolide der Briten Boden gutmachen wird. Am Donnerstag zeigt sich der Mexikaner besorgt über die Perspektive, von Aston Martin im Kräfteverhältnis eingeholt oder gar überholt zu werden.

"Definitiv. Ich denke, sie werden sich stark weiterentwickeln, sie sind offensichtlich ein sehr starkes Team", analysiert Perez die Situation am Mediendonnerstag. "Wir erwarten, dass sie den Rückstand verkürzen und nach vorne marschieren werden."

Sein Teamkollege Valtteri Bottas zeigt sich bezüglich der Leistungsfähigkeit des überarbeiteten Rivalen hin- und hergerissen. Der Finne schwankt vor den ersten Trainingsläufen in Budapest zwischen großer Neugier und einer gewissen Ehrfurcht vor dem, was Aston Martin an diesem Wochenende auf den Asphalt zaubern könnte.

Gerüchteküche brodelt: Nur die Aufhängung bleibt alt?

"Es gibt extrem viele Gerüchte. Die meisten besagen, dass es ein riesiger Schritt für sie sein wird. Aber wie immer werden wir erst sehen, wo sie stehen, wenn das Auto auf die Strecke geht", erklärt Bottas. "Ein Gerücht, das ich gehört habe, besagt sogar: Das Einzige, was am Auto noch mit dem bisherigen Renner identisch ist, ist die Vorderradaufhängung. Alles andere sei komplett neu. Schauen wir also mal."

Für den erfahrenen Finnen bringt dieser radikale Umbau eine zwiespältige Gefühlslage mit sich: "Ich bin absolut neugierig darauf, aber gleichzeitig habe ich auf eine gewisse Art auch etwas Angst. Wenn sie einen so gigantischen Schritt machen, stehen wir plötzlich ganz hinten. Aber am Ende müssen wir uns einfach auf unsere eigene Arbeit konzentrieren und dürfen dafür keine Energie verschwenden."

Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter den extremen Spekulationen rund um das Arbeitsgerät von Fernando Alonso und Lance Stroll? Aston Martins Leiter an der Rennstrecke, Mike Krack, bemüht sich umgehend darum, die drastischen Gerüchte im Paddock zu relativieren und die Erwartungshaltung einzufangen.

Mike Krack dämpft Erwartungen: Geduld ist gefragt

Ganz unbegründet sind die Sorgen der Konkurrenz allerdings nicht: Krack bestätigt, dass der Rennstall keineswegs nur kleine Änderungen vornimmt. Um den AMR26 konkurrenzfähig zu machen, bringt Aston Martin ein komplett neues, deutlich leichteres Chassis nach Budapest, das perfekt mit den neuen Aerodynamik-Teilen harmonieren soll.

"Das Update ist ein signifikantes aerodynamisches Upgrade in Kombination mit einer deutlichen Gewichtsreduzierung", erklärt Krack im Paddock. Gleichzeitig warnt er jedoch vor der Vorstellung, dass Aston Martin die neue Performance auf Anhieb auf Knopfdruck abrufen könne.

"Wenn man derart substantielle Upgrades bringt, muss das Team an der Rennstrecke diese so schnell wie möglich verstehen lernen", betont er. "Das legt extrem viel Gewicht auf die Qualität deiner Daten und das Verständnis deiner Simulationen. Aber wir erwarten keineswegs, dass wir beim ersten Run morgen gleich alles herausholen. Wir müssen lernen, damit umzugehen und das Beste aus dem Paket herauszuholen. Das wird etwas Zeit brauchen."