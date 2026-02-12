Perez über Cadillac-Performance: "Mir egal, wo wir in Melbourne starten"

Sergio Perez kehrt nach einem Jahr ohne Formel-1-Rennen zurück - und steigt direkt bei einem komplett neuen Team ein. Für die Saison 2026 wird der Mexikaner für Cadillac an den Start gehen. Beim Auftakt der offiziellen Testfahrten in Bahrain zeigt sich Perez zufrieden mit den ersten Schritten.

"Ich denke insgesamt läuft es gut und wir bewegen uns in die richtige Richtung. Das Team hat einen tollen Job gemacht, das Puzzle zusammenzusetzen. Es ist nicht einfach, aber wir machen Fortschritte - das ist für uns als neues Team das Wichtigste", erklärt Perez.

Auf die Frage, wie relevant der Startplatz in Melbourne sei, antwortet er trocken: "Es ist mir ziemlich egal, wo wir starten. Entscheidend ist, wie viel Fortschritt wir in den kommenden Wochen machen."

Technische Fortschritte im Fokus

Die größten Veränderungen sieht Perez derzeit im Bereich des Motors: "Es hat sich enorm viel geändert, besonders auf der Motorenseite. Es gibt viel zu verstehen, viele Anpassungen vorzunehmen, und ich freue mich darauf, das in den Griff zu bekommen."

Perez berichtet von einem "produktiven Tag" beim Test: "Wir haben noch Arbeit vor uns, aber insgesamt holen wir derzeit das Maximum aus dem Auto. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen noch mehr verbessern können." Besonders wichtig seien die Energiemanagement-Systeme, Starts, Prozeduren und erste Boxenstopps, um das Auto besser kennenzulernen.

Zurück im Paddock - viel Motivation

Für Perez ist die Rückkehr in die Formel 1 auch ein persönlicher Neustart. "Es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, viele vertraute Gesichter zu sehen. Im Paddock hat sich nicht viel geändert. Alle sind sehr motiviert, das spürt man", sagt er.

Auf die Frage nach dem Umgang des neuen Teams mit seinen Inputs zeigt er sich optimistisch: "Sie nehmen das sehr gut auf. Es wird viel Fortschritt gemacht, und ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen. Das ist das Hauptziel."