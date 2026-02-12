Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Perez über Cadillac-Performance: "Mir egal, wo wir in Melbourne starten"

Formel 1
Formel 1
Perez über Cadillac-Performance: "Mir egal, wo wir in Melbourne starten"

Doohan peilt Formel-1-Comeback 2027 an: So will er sich zurückkämpfen

Formel 1
Formel 1
Doohan peilt Formel-1-Comeback 2027 an: So will er sich zurückkämpfen

Probleme: Alpine stellt Auto in Bahrain "vorsorglich" ab

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Probleme: Alpine stellt Auto in Bahrain "vorsorglich" ab

"Großer Schritt zurück": Max Verstappen übt heftige Kritik am neuen Reglement

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
"Großer Schritt zurück": Max Verstappen übt heftige Kritik am neuen Reglement

Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Bahrain live!

Tsunoda fährt wieder Formel 1: Demo-Run mit Red Bulls RB7 von 2011 geplant

Formel 1
Formel 1
Tsunoda fährt wieder Formel 1: Demo-Run mit Red Bulls RB7 von 2011 geplant

Bahrain, Tag 2: Große Probleme bei Mercedes und Red Bull!

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Bahrain, Tag 2: Große Probleme bei Mercedes und Red Bull!

Mercedes-Teamchef bestätigt: Haben uns für NLS-Terminverschiebung eingesetzt

Langstrecke
Langstrecke
Mercedes-Teamchef bestätigt: Haben uns für NLS-Terminverschiebung eingesetzt
Formel 1

Perez über Cadillac-Performance: "Mir egal, wo wir in Melbourne starten"

Sergio Perez testet für das neue Cadillac-Team in Bahrain: Fortschritt zählt, Startplatz in Melbourne ist sekundär

Kevin Hermann Ronald Vording
Veröffentlicht:
Perez über Cadillac-Performance: "Mir egal, wo wir in Melbourne starten"

Sergio Perez bei den Testfahrten in Bahrain

Foto: LAT Images

Sergio Perez kehrt nach einem Jahr ohne Formel-1-Rennen zurück - und steigt direkt bei einem komplett neuen Team ein. Für die Saison 2026 wird der Mexikaner für Cadillac an den Start gehen. Beim Auftakt der offiziellen Testfahrten in Bahrain zeigt sich Perez zufrieden mit den ersten Schritten.

"Ich denke insgesamt läuft es gut und wir bewegen uns in die richtige Richtung. Das Team hat einen tollen Job gemacht, das Puzzle zusammenzusetzen. Es ist nicht einfach, aber wir machen Fortschritte - das ist für uns als neues Team das Wichtigste", erklärt Perez.

Auf die Frage, wie relevant der Startplatz in Melbourne sei, antwortet er trocken: "Es ist mir ziemlich egal, wo wir starten. Entscheidend ist, wie viel Fortschritt wir in den kommenden Wochen machen."

Technische Fortschritte im Fokus

Die größten Veränderungen sieht Perez derzeit im Bereich des Motors: "Es hat sich enorm viel geändert, besonders auf der Motorenseite. Es gibt viel zu verstehen, viele Anpassungen vorzunehmen, und ich freue mich darauf, das in den Griff zu bekommen."

Perez berichtet von einem "produktiven Tag" beim Test: "Wir haben noch Arbeit vor uns, aber insgesamt holen wir derzeit das Maximum aus dem Auto. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen noch mehr verbessern können." Besonders wichtig seien die Energiemanagement-Systeme, Starts, Prozeduren und erste Boxenstopps, um das Auto besser kennenzulernen.

Zurück im Paddock - viel Motivation

Für Perez ist die Rückkehr in die Formel 1 auch ein persönlicher Neustart. "Es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, viele vertraute Gesichter zu sehen. Im Paddock hat sich nicht viel geändert. Alle sind sehr motiviert, das spürt man", sagt er.

Auf die Frage nach dem Umgang des neuen Teams mit seinen Inputs zeigt er sich optimistisch: "Sie nehmen das sehr gut auf. Es wird viel Fortschritt gemacht, und ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen. Das ist das Hauptziel."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Doohan peilt Formel-1-Comeback 2027 an: So will er sich zurückkämpfen
Mehr von
Kevin Hermann

Doohan peilt Formel-1-Comeback 2027 an: So will er sich zurückkämpfen

Formel 1
Formel 1
Doohan peilt Formel-1-Comeback 2027 an: So will er sich zurückkämpfen

Tsunoda fährt wieder Formel 1: Demo-Run mit Red Bulls RB7 von 2011 geplant

Formel 1
Formel 1
Tsunoda fährt wieder Formel 1: Demo-Run mit Red Bulls RB7 von 2011 geplant

Sainz über das Vertrauen in Williams: Keine Zweifel, aber klare Analyse

Formel 1
Formel 1
Sainz über das Vertrauen in Williams: Keine Zweifel, aber klare Analyse
Mehr von
Sergio Perez

Pat Symonds sicher: Kritik an Sergio Perez "völlig unverdient"

Formel 1
Formel 1
Pat Symonds sicher: Kritik an Sergio Perez "völlig unverdient"

Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Formel 1
Formel 1
Cadillac-Boss gesteht: Warum Punkte für den Neueinsteiger völlig egal sind

Cadillac: Neue Lackierung in Bahrain erstmals auf der Strecke

Formel 1
Formel 1
Cadillac: Neue Lackierung in Bahrain erstmals auf der Strecke
Mehr von
Cadillac

Formel 1 2026: Warum Starts nun völlig anders ablaufen

Formel 1
Formel 1
Formel 1 2026: Warum Starts nun völlig anders ablaufen

Cadillac verrät: Wann der eigene Formel-1-Antrieb kommen soll

Formel 1
Formel 1
Cadillac verrät: Wann der eigene Formel-1-Antrieb kommen soll

Ex-Manager von Lewis Hamilton übernimmt Schlüsselrolle bei Cadillac

Formel 1
Formel 1
Ex-Manager von Lewis Hamilton übernimmt Schlüsselrolle bei Cadillac

Aktuelle News

Perez über Cadillac-Performance: "Mir egal, wo wir in Melbourne starten"

Formel 1
F1 Formel 1
Perez über Cadillac-Performance: "Mir egal, wo wir in Melbourne starten"

Doohan peilt Formel-1-Comeback 2027 an: So will er sich zurückkämpfen

Formel 1
F1 Formel 1
Doohan peilt Formel-1-Comeback 2027 an: So will er sich zurückkämpfen

Probleme: Alpine stellt Auto in Bahrain "vorsorglich" ab

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Probleme: Alpine stellt Auto in Bahrain "vorsorglich" ab

"Großer Schritt zurück": Max Verstappen übt heftige Kritik am neuen Reglement

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
"Großer Schritt zurück": Max Verstappen übt heftige Kritik am neuen Reglement