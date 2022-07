"Perfektes Wochenende": Ocon holt in Spielberg überall das Maximum heraus

Audio-Player laden

"Ich bin sehr glücklich. Es war in Sachen Performance und Ergebnisoptimierung ein perfektes Wochenende", jubelt Esteban Ocon nach dem Spielberg-Wochenende. Seine Bilanz: P5 im Qualifying, P6 im Sprint und wieder P5 im Rennen.

Damit war der Franzose in allen drei Sessions "Best of the Rest" hinter Ferrari, Red Bull und Mercedes. "Natürlich ist es kein Sieg. Aber es fühlt sich wie einer an, denn es gibt nichts, das wir hätten besser machen können", berichtet Ocon daher zufrieden.

"Es gab zu einem Zeitpunkt etwas Hoffnung, dass ich George [Russell] hinter mir halten kann. Aber nach dem VSC-Neustart war er zu schnell", so Ocon, der am Ende knapp zehn Sekunden hinter dem Mercedes ins Ziel kam.

Auf den Ausfall in Silverstone folgte mit Platz fünf dennoch sein bestes Saisonergebnis. In Großbritannien hatte er nach einem Problem mit der Benzinpumpe nicht die Zielflagge gesehen - und auch in Spielberg machte das Teil wieder Schwierigkeiten.

Ocon: Performance erst einmal wichtiger

Dort rollte Ocon aber glücklicherweise erst nach der Zieldurchfahrt im Sprint aus. "Ich vertraue meinem Team natürlich", sagt er auf die Zuverlässigkeitsprobleme angesprochen. Übermäßige Sorgen macht er sich deswegen nicht.

"Sie wissen, dass wir diese Probleme nicht haben dürfen, wenn wir gute Punkte holen wollen. Aber letztendlich hat das Auto Performance, und das war immer der Plan. Wir wollten ein Auto, das performen und gute Ergebnisse abliefern kann", erklärt er.

"Die Zuverlässigkeit wird kommen, je mehr Rennen wir absolvieren", ist er überzeugt. Etwas Luft nach oben sieht er davon abgesehen auch noch in einem anderen Bereich. "Bei der Konstanz haben wir noch etwas Arbeit vor uns", so Ocon.

In Spielberg sei in dieser Hinsicht aber alles "perfekt" gewesen, man habe "alles optimiert", berichtet Ocon, der auch die Updatesituation "sehr positiv" bewertet. Denn die neuen Teile bringen Performance und funktionieren wie erhofft.

Updates am Alpine funktionieren

"Das [Update], das wir in Silverstone gebracht haben, hat einen ziemlichen Unterschied gemacht. Das können wir jetzt sehen. Ich hoffe, dass die nächsten auch so groß sein werden", so Ocon, der im Feld noch weiter nach vorne kommen möchte.

"Wir haben noch immer Arbeit vor uns, wenn wir gegen Mercedes kämpfen wollen, denn sie sind noch immer zu schnell", betont er. Trotzdem habe er "keinen Zweifel" daran, dass Alpine auch beim kommenden Rennen wieder ein starkes Ergebnis holen könne.

Das wird dann zudem ein besonderes Rennen für das ganze Team sein, denn Le Castellet ist das Heimrennen für Alpine - und auch für Ocon selbst, der in Frankreich sogar eine eigene Tribüne an der Strecke haben wird.

Seine Fans werden dort auf ein ähnlich starkes Wochenende wie in Spielberg hoffen.

