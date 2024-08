Peter Bayer: Yuki Tsunoda wird zu Red Bull aufsteigen, wenn ...

Yuki Tsunoda bleibt laut Racing-Bulls-CEO Peter Bayer ein Kandidat für eine Beförderung ins Formel-1-Team von Red Bull, wenn er konstant gute Leistungen bringt. Im Juni gab Racing Bulls bekannt, dass Tsunoda bis 2025 beim Team bleiben wird. In den letzten Wochen wurde er für einen Platz bei Red Bull übersehen, obwohl Sergio Perez' Platz aufgrund seiner schwachen Leistungen gefährdet war.

Da die Red-Bull-Organisation plant, sowohl Perez als auch Daniel Ricciardo auf absehbare Zeit in ihren jeweiligen Teams zu halten, werden die Aufstellungen für das nächste Jahr in den Fokus rücken, insbesondere wenn Perez seine schwache Form nicht verbessern kann. Bayer sagt, dass Tsunoda eine Option für Red Bull sein wird, wenn er konstant gute Leistungen erbringt.

"Helmut hat es selbst gesagt, im Deutschen sagt man, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", so Bayer. "Das heißt, wenn Yuki weiterhin konstant auf diesem Niveau fährt, wird er für einen Platz bei Red Bull Racing in Frage kommen."

"Das ist letztendlich genau unsere Mission und der Auftrag, den wir von den Aktionären erhalten haben, und wenn das bedeutet, dass er eine weitere Saison neben einem sehr starken Daniel braucht, könnte das eine Option sein."

"Es könnte auch eine Option sein, zu sagen: 'Okay, wir glauben jetzt, dass er bereit ist.' Also [dann] werden wir mit Liam [Lawson] sprechen. Wir haben es nicht eilig, auch wenn alle Leute denken, dass wir das haben, denn wir haben alle Optionen in der Hand."

Mekies: Tsunodas Leistungssteigerung nicht selbstverständlich

Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies hat Tsunodas Fortschritte in seinem vierten Jahr in der Formel 1 als "phänomenal" bezeichnet und bewundert seinen Ehrgeiz, zu Red Bull aufzusteigen. "Man erwartet viel von einem jungen Mann zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr, vielleicht auch zwischen dem zweiten und dem dritten Jahr", sagt er.

Mekies fügt hinzu: "Yuki ist ein Red Bull-Fahrer. Er muss den Ehrgeiz haben, für Red Bull Racing zu fahren. Wenn er das nicht hat, ist es falsch. Ich hoffe und vertraue darauf, dass er mehr als alles andere dieses Auto fahren will, um Rennen zu gewinnen. Wir versuchen auch, ihm dabei zu helfen, ihn in dieser Hinsicht zu entwickeln. Darum geht es also in diesem Geschäft."

"War er sehr glücklich, mit uns zu verlängern, um nächstes Jahr für uns zu fahren? Ja, [und] es ist eine Frage für ihn, aber er hat uns gesagt, dass er mega ehrgeizig ist, dass er sieht, dass ein Team mega ehrgeizig ist und dass es offensichtlich funktioniert. Es hilft ihm, sich weiterzuentwickeln, er hat es uns mit unglaublichen Leistungen zurückgezahlt."