Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

DTM
Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel 1
Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

24h Le Mans
Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Formel 1
Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr

Formel 1
Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr

Katar-GP auf der Kippe: Das sagt MotoGP-Boss Carmelo Ezpeleta

MotoGP
Lusail
Katar-GP auf der Kippe: Das sagt MotoGP-Boss Carmelo Ezpeleta

Trotz Cadillac-Deal: Warum Herta den härtesten Weg nach oben wählt

Formel 1
Trotz Cadillac-Deal: Warum Herta den härtesten Weg nach oben wählt

Warum Medienberichte das Team von Ferrari belasten

Formel 1
Warum Medienberichte das Team von Ferrari belasten
Reaktion
Formel 1

Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr

Laut Oscar Piastri sieht sich McLaren aktuell selbst nicht an der Spitze der Formel 1 - Warum es allerdings auch kein Problem wäre, in Melbourne nicht direkt zu gewinnen

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr

McLaren ist laut Oscar Piastri nicht so klar vorne wie zu Beginn der Saison 2025

Foto: LAT Images

2025 startete McLaren mit fünf Siegen in den ersten sechs Rennen fast perfekt in die Saison. Laut Oscar Piastri sollte man ein Jahr später allerdings keine ähnliche Situation erwarten. Zumindest sei die Zuversicht intern nicht so groß wie vor zwölf Monaten, verrät er.

McLaren sei zwar auch 2026 in der Spitzengruppe dabei, sagt Piastri gegenüber Sky. "Aber ich glaube nicht, dass wir uns in derselben Position befinden wie vor zwölf Monaten, als wir uns wie die Stärksten fühlten", so der Australier vor seinem Heim-Grand-Prix in Melbourne.

Vor einem Jahr gewann Teamkollege Lando Norris den Saisonauftakt in Australien und wurde am Ende des Jahres schließlich auch Weltmeister. Laut Piastri könnte es dieses Mal aber gar nicht so wichtig sein, im Albert Park direkt die Nase vorn zu haben.

"Ich glaube, dass diese Saison nicht von demjenigen gewonnen wird, der beim ersten Rennen am schnellsten oder am besten ist", betont er und erklärt im Hinblick auf das neue Reglement: "Es wird viele Entwicklungen geben, viel zu lernen, insbesondere für uns Fahrer."

"Und wer sich in dieser sehr langen Saison am schnellsten daran gewöhnen kann, wird am Ende die Nase vorn haben", prophezeit er. Von daher wäre es für McLaren auch nicht dramatisch, in diesem Jahr nicht von Anfang an das Tempo an der Spitze des Feldes vorzugeben.

"Wir haben in den letzten zwei oder drei Jahren gezeigt, wie schnell wir die Dinge wieder in Ordnung bringen und wie schnell wir eine Wende herbeiführen können", betont Piastri. Er denke daher, "dass wir unser Ziel erreichen werden, egal welche Regeln uns auferlegt werden."

Beim Formel-1-Wintertest in Bahrain fuhr Piastri die drittschnellste Zeit hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Andrea Kimi Antonelli im Mercedes. Am Ende der sechs Tage in Sachir fehlten Piastri 0,869 Sekunden auf die Bestzeit von Leclerc.

Teamkollege Norris sortierte sich fast zeitgleich (+0,010 Sekunden) dahinter auf dem vierten Platz ein. Testzeiten haben in der Formel 1 allerdings nur eine begrenzte Aussagekraft, weshalb der Saisonauftakt in Melbourne am Wochenende das erste echte Kräftemessen wird.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Trotz Cadillac-Deal: Warum Herta den härtesten Weg nach oben wählt
Mehr von
Ruben Zimmermann

Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel 1
Formel 1
Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Große Zweifel an Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien

Formel 1
Formel 1
Große Zweifel an Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien
Mehr von
Oscar Piastri

Drive to Survive: Warum Netflix der Weltmeister völlig egal war

Formel 1
Formel 1
Drive to Survive: Warum Netflix der Weltmeister völlig egal war

Nur zehn Autos weltweit: McLaren enthüllt geheimes Weltmeister-Projekt

Formel 1
Formel 1
Nur zehn Autos weltweit: McLaren enthüllt geheimes Weltmeister-Projekt

"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Formel 1
Formel 1
"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß
Mehr von
McLaren

Petronas-Benzin für die Mercedes-Motoren von der FIA homologiert

Formel 1
Formel 1
Petronas-Benzin für die Mercedes-Motoren von der FIA homologiert

Lando Norris im Rallye-Auto: Petter Solberg ist verblüfft

Formel 1
Formel 1
Lando Norris im Rallye-Auto: Petter Solberg ist verblüfft

F1-Prognose 2026: Warum Weltmeister McLaren plötzlich wieder jagt

Formel 1
Formel 1
F1-Prognose 2026: Warum Weltmeister McLaren plötzlich wieder jagt

Aktuelle News

Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

DTM
Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel 1
Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

24h Le Mans
Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Formel 1
Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"