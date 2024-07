Piastri nur auf P3: Zumindest bei den Fahrernoten gewinnt Lando Norris!

Oscar Piastri hat sich beim Grand Prix von Ungarn nicht nur den Sieg auf der Rennstrecke und damit die ikonische Trophäe aus Herend-Porzellan gesichert, sondern auch Platz 1 beim offiziellen F1-Voting zum Fahrer des Tages. Stimmenanteil: 34,9 Prozent.

Bei den Fahrernoten von Motorsport-Total.com kommt der McLaren-Pilot hingegen nur auf Platz 3. Am besten bewertet wird nach Ungarn sein Teamkollege Lando Norris mit Gesamtnote 1,63 vor Lewis Hamilton (1,78) und Piastri (1,84).

Ausschlaggebend dafür ist nicht das Uservoting, an dem sich fast 700 Formel-1-Fans beteiligt haben. In dem erhielt Piastri nämlich die besten Noten (Schnitt: 1,53), noch vor Norris (1,63) und Hamilton (1,78). Sondern das Zünglein an der Waage ist Experte Marc Surer, der Norris und Hamilton mit Note 1 bewertet, Piastri aber nur mit Note 2.

Surer begründet das so: "Wenn er nicht neben die Strecke gefahren wäre, hätte ich über Note 1 nachgedacht. Er verlor dabei fast drei Sekunden, die ihm dann beim Boxenstopp fehlten." Daher sei es für ihn kein Sieg aus eigener Kraft gewesen, sondern ein "geschenkter Sieg".

Norris hingegen lobt er für die Poleposition und die Attitüde bei den Interviews nach dem schwierig zu verdauenden Rennen mit der McLaren-Teamorder. Surer kritisiert McLaren, wenn er sagt: "Das Team hat strategische Scheiße gebaut, sonst wäre es nie zu dieser Situation gekommen."

Und auch Hamilton gehört für den ehemaligen Formel-1-Piloten zu den besten Fahrern des vergangenen Wochenendes. Der vierte Platz des Mercedes-Fahrers ist Surer unterm Strich die Bestnote wert: "Der Mercedes passte nicht optimal auf den Hungaroring. Umso stärker seine Leistung. Die 1 gibt's für den Kampf mit Max."

Platz 4 bei den Fahrernoten geht an Charles Leclerc (2,20), vor Teamkollege Carlos Sainz (2,62). Surer sieht die Vorteile teamintern hingegen eher auf Sainz' Seite: Der Spanier sei unterm Strich "noch immer der sichere Wert bei Ferrari, auch wenn der Start nicht wie gewünscht lief".

Und Max Verstappen? Der führt zwar die Gesamtwertung, an deren Ende der Fahrer des Jahres gekürt wird, weiterhin an, mit 224 Punkten (vor Norris mit 192, Leclerc mit 124 und Nico Hülkenberg mit 111). Aber was die Fahrernoten betrifft, geht der Red-Bull-Pilot nach Ungarn zum ersten Mal 2024 leer aus.

Surer bewertet seine Leistung mit Note 3, ebenso wie die Redaktion. Der Schweizer findet: "Er war nicht so souverän wie sonst. Max hasst untersteuernde Autos. Der Kampf mit Hamilton weckte wohl alte Emotionen."

Ganz hinten, auf P19/20, landen die üblichen Verdächtigen, also Logan Sargeant und Guanyu Zhou. Sergio Perez rettet sich mit einem passablen Rennen nach einem verkorksten Qualifying immerhin noch auf Rang 17. Und George Russell staubt als Zehnter sogar einen Punkt ab.

Anders als Fernando Alonso, der aus den letzten vier Rennwochenenden nur zwei Punkte für die Gesamtwertung mitgenommen hat, in der er jetzt an achter Stelle liegt, punktgleich mit Yuki Tsunoda.

Surer, bekennender Fan des Alonso-Fahrkönnens, bewertet den Spanier diesmal kritisch: "Im Training noch knapp vor Stroll, im Rennen dahinter. Ist das der Alonso, den wir kennen? Hat er die Lust verloren?"

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 20 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's jetzt in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 20 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2024 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2024 ausgezeichnet.