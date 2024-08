Piastri: Schlecht angepasster Sitz war Ursache für gebrochene Rippe

Oscar Piastri hat verraten, dass ein schlecht angepasster Sitz der Grund dafür war, dass er vor der Sommerpause der Formel 1 mindestens drei Rennen lang mit einer gebrochenen Rippe fuhr.

Der McLaren-Pilot gab nach dem Großen Preis von Belgien bekannt, dass er sich kürzlich eine Rippe gebrochen hatte - und damit sogar bei seinem ersten Sieg in Ungarn angetreten war. Zum ersten Mal sprach Piastri nun über die Ursache des Problems und sagte, er vermute, dass sein maßgeschneiderter Sitz eine Druckstelle verursacht habe.

"Man stellt den Sitz natürlich zu Beginn des Jahres her und manchmal macht man etwas falsch", sagte er: "Auf manchen Strecken fällt das nicht auf, aber ich denke, wenn man von Barcelona, Österreich und Silverstone kommt, sind das drei ziemlich harte Strecken."

"Es war also nur ein kleiner Druckpunkt, der schließlich aufgegeben hat. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wir haben den Sitz gewechselt und das Problem sofort behoben. Also ja, alles ist wieder normal."

Piastri erklärt, er habe erst nach dem Grand Prix von Großbritannien von der gebrochenen Rippe erfahren, vermutet aber, dass es schon ein paar Rennen zuvor passiert war.

"Der Scan war am Tag nach Silverstone, aber es war definitiv schon vor Silverstone gebrochen", so Piastri, der auf die Frage, für wie viele Rennen er den Bruch vermutet, antwortet: "Drei, würde ich sagen. Aber ja, es war definitiv irgendwann um Österreich herum."

Bei seinem ersten Sieg in Ungarn war Oscar Piastri nicht ganz fit unterwegs Foto: Motorsport Images

Piastri verrät auch, dass er physisch nichts tun könne, um das Problem zu lösen, aber damit rechne, dass die bereits vorgenommenen Änderungen am Sitz die Situation beruhigt hätten.

"Ich denke, wir haben herausgefunden, was wir am Sitz ändern können, und obwohl er kaputt war, haben die Schmerzen stark nachgelassen, nachdem wir ein paar Dinge geändert haben", fügt er hinzu: "Selbst in Budapest und Spa wurde es nicht schlimmer, sondern sogar besser."