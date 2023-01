Piastri über McLaren-Teamkollege Norris: Will zeigen, was ich drauf habe!

Audio-Player laden

Nach einem Jahr an der Seitenlinie wird Formel-2- und Formel-3-Meister Oscar Piastri dieses Jahr sein Formel-1-Debüt bei McLaren feiern und gemeinsam mit Lando Norris die jüngste Fahrerpaarung in der Startaufstellung bilden. Beim Start der Saison in Bahrain werden die beiden zusammen 44 Jahre alt sein und damit nur drei Jahre älter als Fernando Alonso allein.

Trotz seines noch jungen Alters von 23 Jahren ist Norris schon zu einer festen Größe in der Formel 1 herangewachsen, woran sich Piastri messen lassen will: "Ich freue mich darauf, zeigen zu können, was ich drauf habe, aber es wird zweifellos auch einiges zu lernen geben", sagt der 21-Jährige im Podcast des Grand Prix von Australien 'In The Fast Lane'.

"Ich denke, dass Lando ein sehr starker Teamkollege ist, von dem ich lernen kann. Es wird eine gute Arbeitsbeziehung sein", fügt er hinzu. "Wir sind beide vom Alter her recht ähnlich und haben ein paar gemeinsame Freunde. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir gut zusammenarbeiten können und hoffentlich das ganze Team weiter nach vorne bringen - das ist das Ziel."

Piastri: "Junioren-Karrieren ziemlich ähnlich verlaufen"

Gleichzeitig sagt Piastri, dass er seinen britischen Teamkollegen noch nicht so gut kennt, da er erst nach der Saison 2022 beim Nachsaisontest in Abu Dhabi zum Team stoßen konnte, da er vorher noch vertraglich an Alpine gebunden war.

"Ich kenne Lando nicht so gut", sagt er. "Ich habe ein paar Mal ganz kurz mit ihm gesprochen, aber ich freue mich darauf, ihn kennen zu lernen, sowohl persönlich als auch beruflich. Ich denke, dass unsere Junioren-Karrieren ziemlich ähnlich verlaufen sind. Nur hat er schon in der Formel 1 bewiesen, dass er ein sehr fähiger und starker Fahrer ist."

Gemeinsam mit Norris will der Australier versuchen, McLaren wieder an die Spitze der Formel 1 zu bringen. Obwohl man in den letzten Jahren wieder besser abschneiden konnte, fiel man dennoch vom dritten auf den fünften Platz in der Konstrukteurswertung von 2020 bis 2022 ab.

Piastri will alte McLaren-Zeiten wieder aufleben lassen

Der letzte Konstrukteurstitel liegt mit 1998 sogar mehr als 20 Jahre zurück, wobei der letzte Fahrertitel 2008 von Lewis Hamilton nach Woking geholt wurde. Mit der neuen Fahrerpaarung sowie einem neuen Windkanal, dessen erste Früchte man 2024 ernten könnte, soll es wieder nach vorne gehen.

"Es ist etwas, das ich im Hinterkopf habe, dass ich zu einem sehr prestigeträchtigen Team mit viel Erfolg und einem großartigen Stammbaum komme - das ist aufregend. Letztendlich haben sie mir eine fantastische Chance geboten, in der Formel 1 zu starten."

Piastri: "Neues Erfolgskapitel für Team schreiben"

Die Vision von McLaren scheint jedenfalls mit Piastris Vorstellungen übereinzustimmen, denn der Australier hat sich bewusst für den Wechsel nach Woking entschieden, obwohl er 2023 auch zu anderen Teams hätte wechseln können.

"Ich denke, dass das Team sehr motiviert ist, weiter nach vorne zu kommen, und das bin ich auch", fügt er hinzu. "Ich will nicht in der Formel 1 sein, um Zahlen zu schreiben, ich will so gut wie möglich abschneiden und auf dem Weg dorthin hoffentlich ein paar Dinge gewinnen."

"Ich denke, das ist für mich das Größte, worauf ich mich freue: in die Startaufstellung zu kommen, aber auch zu versuchen, ein neues Erfolgskapitel für mich und auch für das Team zu schreiben."

