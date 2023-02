Piastri: Webber hat mich gewarnt, die Formel 1 nicht zu unterschätzen!

Audio-Player laden

McLaren-Neuling Oscar Piastri sagt, Mark Webber habe ihn vor seinem Debüt in Bahrain nächsten Monat gewarnt, die Formel 1 nicht zu unterschätzen. Der ehemalige Red-Bull-Pilot Webber gehört zusammen mit seiner Frau Ann Neal zum Managementteam seines jüngeren Landsmanns.

"Ich habe viele Ratschläge von Mark und Ann erhalten", sagt Piastri. "Ich denke, um es auf den Punkt zu bringen, sollte man die Herausforderung der Formel 1 nicht unterschätzen. Es ist natürlich ein großer Schritt nach oben im Vergleich zu dem, was ich bisher gefahren bin."

"Außerdem ist es eine andere Dynamik, in einem Sport zu fahren, in dem ich zum ersten Mal für das Fahren von Rennwagen bezahlt werde, was ziemlich cool ist. Das ist also eine andere Dynamik als die, die ich gewohnt bin."

Gemeinsam half das Paar, Piastri durch die schwierige Zeit des vergangenen Jahres zu steuern, nachdem er das Alpine-Team unter umstrittenen Umständen verlassen konnte. Die Vertragsanerkennungskommission bestätigte anschließend, dass er zu McLaren wechseln kann.

Piastri: Weiß, welche Verantwortung ich trage

Piastri fügt hinzu: "Ich denke, dass es eine große Verantwortung ist, einer von zwei Fahrern in einem Team von 700 oder 800 Leuten zu sein. Ich denke, das ist ein kleiner Unterschied, und Mark [Webber], Andrea [Stella] und auch Zak [Brown] haben mich daran erinnert, welche Verantwortung ich trage und welchen Einfluss ich auf die Motivation und die Produktivität des Teams haben kann."

"Außerdem bin ich in der Lage, einen sehr wichtigen Beitrag zum Design des Autos zu leisten. Natürlich baue ich nicht selbst Teile, aber ich sage den Leuten, was wir vom Auto brauchen, und [das Team] ist in der Lage, verschiedene Teile für das Auto zu bauen, um diese Anforderungen zu erfüllen - das ist etwas, worauf ich mich freue."

Piastri bedankt sich bei Webber für Unterstützung

Piastri zollt auch Webber und Neal Anerkennung für die Unterstützung, die sie ihm vor allem im letzten Sommer zuteil werden ließen: "Mark und Ann tun viel für mich, vor allem hinter den Kulissen, und sorgen dafür, dass ich mich auf das Wesentliche in der Formel 1 konzentrieren kann."

"Und ich denke, dass ich besonders in diesem Jahr sehr dankbar für ihre Unterstützung bin und für alles, was sie tun können, um mein Leben so einfach wie möglich zu machen. Das war auch im letzten Jahr nicht anders, als sie mich durch all das führten und auch die ganze Hintergrundarbeit erledigten. Sie waren also eine große Hilfe für mich. Und ich bin wirklich dankbar, sie an meiner Seite zu haben."

Gleiche Probleme wie Landsmann Daniel Ricciardo?

Angst, dass er bei McLaren ähnliche Schwierigkeiten mit dem Fahrstil haben könnte wie sein Vorgänger und Landsmann Daniel Ricciardo, hat er jedoch nicht: "Ich denke, dass ich mir persönlich über diesen Aspekt und die fehlende Erfahrung keine Sorgen mache", so Piastri.

"Natürlich ist es auch schade, dass es zwischen dem Team und Daniel nicht geklappt hat. Aber ich denke, dass ich in meiner Junior-Karriere jedes Jahr das Auto wechseln musste, ich bin nie länger als ein Jahr mit demselben Auto gefahren. Anpassung ist also eine große Stärke, die man in den Nachwuchskategorien braucht."

Mit Lando Norris hat der Australier jedoch direkt in seiner ersten Formel-1-Saison eine echte Messlatte als Teamkollegen. Immerhin konnte Norris den achtfachen Grand-Prix-Sieger Ricciardo klar schlagen und musste sich zuvor nur knapp gegen Carlos Sainz geschlagen geben, der später von McLaren zu Ferrari wechselte.

Piastri über Norris-Duell: Wird eine Herausforderung

"In Bahrain werde ich eine gute Vorstellung davon haben, wo ich mich befinde", sagt Piastri über das Teamduell. "Ich denke, wenn man aus einem anderen Rennsport in die Formel 1 kommt, braucht man immer eine gewisse Zeit der Anpassung. Die Autos sind viel schneller, und die Leute, gegen die ich antrete, sind die besten Fahrer der Welt."

"Unabhängig davon, ob ich ein Jahr Pause gemacht hätte oder nicht, wäre das immer eine Herausforderung geblieben. Und wenn ich gegen Lando antrete, wird es natürliche Vergleiche geben, weil ich im selben Auto sitze, aber wir befinden uns in sehr unterschiedlichen Phasen unserer Karriere."

"Lando geht in sein fünftes Jahr, ich in mein erstes. Ich werde das aber nicht zu sehr ausnutzen. Ich denke, es wird gut sein, ihn als Teamkollegen und als Maßstab zu haben, denn er hat sich in der Formel 1 als ein großartiger Fahrer etabliert und ich bin mir sicher, dass ich viel von ihm lernen kann."

