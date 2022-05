Piercings & Schmuck statt Racing: "Hamilton sucht nach Ausreden"

Audio-Player laden

Ist Lewis Hamilton zu sehr von anderen Themen abgelenkt? Das sagt Rennfahrer Tim Coronel, ein beliebter Formel-1-Experte in den Niederlanden. Die Fans in Oranje können auch in diesem Jahr wieder Erfolge von Max Verstappen feiern, während dessen WM-Rivale aus dem vergangenen Jahr einen schwierigen Stand hat.

Hamilton stand nur beim Saisonauftakt in Bahrain auf dem Podium und hat teamintern das Nachsehen gegen seinen neuen Teamkollegen George Russell zur Übersicht aller Duelle. 1:4 steht es aus Sicht des siebenmaligen Weltmeisters in den Rennduellen, der vor allem in Dschidda und Imola keinen Stich machte.

Auch in Miami verlor Hamilton das Duell gegen Russell, auch wenn diesem durch eine glückliche Safety-Car-Phase geholfen wurde. Doch was Coronel in diesem Rennen vor allem aufgefallen ist, ist die Art, wie beide Fahrer mit ihrem Team umgegangen sind.

Während Russell auf seine Chance mit dem Safety-Car vertraute, schob Hamilton die strategische Verantwortung zu seinem Team und merkte hinterher an, dass diese in Miami nicht gerade glücklich für ihn ausgefallen sei.

"Ich sehe, dass Hamilton nach einer Menge Ausreden sucht", sagt Coronel im Interview mit der niederländischen Edition von 'Motorsport.com'. "Aber das ist gerade schwierig, weil er von seinem Teamkollegen Russell immer wieder eins auf die Nase bekommt. Dann kommt man in ein schlechtes Momentum, das wir gerade bei Hamilton sehen."

Russell nutze derweil die ihm gebotenen Chancen und konnte so in bislang jedem Saisonrennen unter die Top 5 fahren. "Er fühlt sich gut und er verschafft sich Chancen. Das haben wir auch mit [Michael] Schumacher gesehen, der wirklich zusammen mit seinem Team gedacht hat", so Coronel.

"Hamilton spielt hingegen den Ball zu Mercedes. Aber als Fahrer musst du auch mitdenken", sagt der Niederländer, der ein klares Urteil fällt: "Hamilton ist zu sehr mit seinen Piercings, seinem Schmuck und anderem Nonsens beschäftigt anstatt mit dem echten Rennen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.