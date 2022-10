Pierre Gasly 2023 bei Alpine: Traum vom französischen Team erfüllt

Audio-Player laden

Vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka am vergangenen Wochenende machte Alpine offiziell, worüber schon länger gemunkelt wurde: Pierre Gasly verlässt AlphaTauri und wird in der kommenden Formel-1-Saison Nachfolger von Fernando Alonso und neuer Teamkollege von Esteban Ocon.

"Es ist unglaublich. Es ist ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere", kommentiert Gasly den Wechsel im Gespräch mit 'Formula1.com'. "Ich schließe ein neunjähriges Kapitel mit Red Bull. Meine ganze Karriere war vor der Formel 1 bei Red Bull, in der Formel 1, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich."

"Alles dreht sich um die Marke, weil sie so groß ist. Es ist ein ganz besonderer Moment, denn ich habe das Gefühl, dass ich ein Kapitel abschließe und ein brandneues, sehr aufregendes Kapitel beginne, indem ich sozusagen mein eigenes Leben in die Hand nehme und dieses neue Abenteuer mit Alpine beginne."

Dass es sich dabei um ein französisches Team handelt, macht es für den 26-Jährigen emotional zu "etwas ganz Besonderem". Er erinnert sich: "Es gibt eine spezielle Geschichte mit Alpine, die damit begann, dass ich 2013 meine erste Europameisterschaft mit ihnen in der Renault-Meisterschaft gewonnen habe."

Gasly: Richtiger Zeitpunkt für Neuanfang

Auch wenn sich die Wege trennten, hat Gasly die Arbeit der Marke weiter verfolgt: "Wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wie sie vergangenes Jahr in Budapest ihren ersten Sieg errungen haben und wie sie Saison für Saison Fortschritte gemacht haben."

Daran will er künftig selbst mitwirken. "Ich habe einfach das Gefühl, dass es der richtige Schritt in meiner Karriere ist, der zu meinen Ambitionen und Zielen passt", erklärt er den Zeitpunkt des Wechsels für perfekt und betont: "Ich bin einfach sehr, sehr begeistert."

Ein französischer Fahrer in einem französischen Team zu sein, davon hat Gasly schon lange geträumt: "Seit ich ein Kind bin und die Formel 1 verfolge, erinnere ich mich noch daran, wie Fernando mit Renault um Meisterschaften kämpfte und sie gewann."

Französisches Team schon immer der Traum

"Damals war ich neun Jahre alt, und das war genau der Moment, in dem ich zu meinen Eltern sagte: 'Was muss ich tun, um Weltmeister in der Formel 1 zu werden? Nicht nur, um in der Formel 1 zu sein, sondern was muss man tun, um Weltmeister zu werden?' Man wuchs mit solchen Träumen auf, mit diesem Bild im Kopf."

"Als ich in die Formel 1 kam, fragten mich die Leute: 'Sie sind Franzose. Renault wird in der Formel 1 sein. Ist es einer Ihrer Träume, in dieses Team zu kommen?' Man hat es immer im Hinterkopf. Emotional ist es etwas ganz Besonderes, für ein französisches Team zu fahren", bekräftigt der künftige Alpine-Pilot.

Und er verrät: "Alpine ist auch ganz in der Nähe meines Hauses in der Normandie. Ich kann es also kaum mehr erwarten, endlich loszulegen. Wie gesagt, es ist etwas ganz Besonderes, und ich freue mich wirklich darauf, was wir gemeinsam erreichen können. Ich werde mein absolut Bestes für dieses Team geben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.