Pierre Gasly: AlphaTauri will Ferrari in Konstrukteurs-WM schlagen

AlphaTauri hat sich für die verbleibenden sechs Saisonrennen in der Formel 1 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Juniorrennstall von Red Bull möchte Ferrari in der Konstrukteurs-WM schlagen und Sechster werden. Aktuell fehlen dem Team von Franz Tost 13 Punkte, um auf die Scuderia aufzuschließen.

"Wir wissen, dass sie das nächste Team vor uns in der Meisterschaft sind, darum sollten sie unser Ziel sein", erklärt Pierre Gasly. 13 Punkte Rückstand bei sechs ausstehenden Rennen bedeuten aber auch, dass AlphaTauri pro Rennen mehr als zwei Punkte gutmachen muss. "Angesichts ihrer Pace im Moment ist das ein schwieriges Ziel, aber kein unlösbares."

Denn blickt man auf die vergangenen sechs Rennen, dann hat AlphaTauri den Rückstand aufgeholt - allerdings vor allem dank des außergewöhnlichen Sieges in Monza. Ohne den Überraschungserfolg würde es in dem Zeitraum 26 zu 25 für AlphaTauri stehen - zu wenig.

"Es wird daher sehr wichtig sein, dass wir unsere Möglichkeiten mit beiden Autos nutzen", sagt Gasly. "Wir werden alles tun, um das möglich zu machen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass es nicht einfach werden wird."

Denn Ferrari scheint sein großes Tief in diesem Jahr überwunden zu haben. In Sotschi und am Nürburgring konnte Charles Leclerc mit den Plätzen sechs und sieben glänzen. Vor allem in Abschnitten mit wenig Grip und in mittelschnellen Kurven habe die Scuderia laut Gasly zugelegt.

"Sie haben generell etwas mehr Abtrieb als wir, aber das machen wir auf den Geraden wieder gut, wo sie ziemlich langsam sind", so der Franzose, der vor allem die neuen Strecken in Portimao, Imola, der Türkei und dem Außenkurs in Bahrain als Chance für seinen Rennstall sieht.

"Wir brauchen ein paar starke Resultate. Am Nürburgring sind wir Sechster geworden, und wenn uns das noch ein paar Mal gelingt, kann uns das eine Menge Punkte bringen", sagt Gasly. "Das brauchen wir auch, wenn wir sie in der Meisterschaft überholen wollen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.