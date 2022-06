Pierre Gasly: AlphaTauris bestes Qualifying 2022 in Baku

Audio-Player laden

Mit Platz sechs und acht für Pierre Gasly und Yuki Tsunoda konnte AlphaTauri in Aserbaidschan das beste Qualifying-Resultat der Saison 2022 einfahren, nachdem der Saisonstart unter den Erwartungen des Teams geblieben ist. Der Franzose schlug dabei sogar Lewis Hamilton im Mercedes.

Auf die Frage, ob man bei AlphaTauri die Form des vergangenen Jahres in Baku wiedergefunden hat, sagt Gasly: "Ja, das muss man sagen und ich habe nicht erwartet, so weit vorne in der Startaufstellung zu stehen. Die zwei Mercedes zu splitten war deutlich besser, als wir es uns erhofft hatten."

"Wir haben bereits in Monaco eine wirklich gute Pace gezeigt, aber konnten sie im Qualifying nicht umsetzen. Und an diesem Wochenende haben wir es geschafft. Wir haben die Dinge einfach gehalten und das ist normalerweise der beste Weg, um Leistung zu bringen."

Gasly: Warum AlphaTauri in Baku so stark ist

Gasly erklärte bereits nach den starken Trainings am Freitag, warum der AlphaTauri in Baku so gut funktioniert. Dass der AT03 nicht genügend Abtrieb habe, kommt in den langsamen Kurven in Aserbaidschan nicht zum Vorschein, wo es mehr um den mechanischen Grip geht.

"Es liegt an der Tatsache, dass diese Strecke ein Stadtkurs ist und es keine Hochgeschwindigkeitskurven gibt", sagt der Franzose. "Denn wir wissen, dass wir dort im Vergleich zu unseren Hauptkonkurrenten oft nicht so gut sind. Hier geht es mehr um den mechanischen Grip und etwas weniger um die Aerodynamik. Wie in Monaco scheint es für unser Auto besser zu funktionieren."

"In Barcelona gab es viel mehr Hochgeschwindigkeitskurven, das Auto rutschte viel und die Reifen überhitzten. Hier ist es definitiv anders. Das Auto scheint einfach besser zu funktionieren. Wir müssen diese Erkenntnisse mit in die Saison nehmen, um sie auf den anderen Strecken zu nutzen. Wir sind wirklich glücklich, denn wir haben alles perfekt umgesetzt und wir haben gesehen, dass wir im Kampf dabei sein können."

Gasly visiert Top-8-Ergebnis im Rennen an

Gasly freut sich zudem über den achten Platz seines Teamkollegen Yuki Tsunoda, da AlphaTauri nun "mit beiden Autos arbeiten" könne: "Vergangenes Jahr war es manchmal etwas komplizierter, weil er ein bisschen unbeständiger war. Aber dieses Jahr muss ich sagen, dass er wirklich gut drauf ist. Für uns als Team ist es einfach für alle von Vorteil."

"Es ist gut, beide Autos vorne zu sehen. Jetzt haben wir eine gute Chance, morgen in die Punkte zu fahren, denn es war nicht der Saisonstart, den sich jeder im Team gewünscht hätte", sagt der Franzose, der aber gleichzeitig nicht zu euphorisch werden will, da AlphaTauris Leistung hauptsächlich auf die Streckencharakteristik zurückzuführen ist.

"Es gibt immer noch etwas zu lernen, denn es werden auch noch andere langsame Strecken kommen. Ich denke, wir müssen das, was hier funktioniert, in die Zukunft mitnehmen, unsere Stärken ausspielen und den Schaden durch unsere Schwächen begrenzen."

Im vergangenen Jahr konnte Gasly bei einem verrückten Aserbaidschan-Grand-Prix sogar auf das Podium fahren. Auf eine Wiederholung würde der Franzose 2022 jedoch nicht wetten: "Wir wissen, dass Mercedes am Sonntag normalerweise einen Schritt nach vorne macht und sie in Sachen Renntempo und Reifenabbau ziemlich stark sind."

"Zudem haben wir im Vergleich zu den anderen nur noch einen harten Reifen. Andere Teams haben zwei, also ja, wir müssen mit den Karten spielen, die wir haben. Aber ich denke, dass ein Platz unter den ersten acht auf jeden Fall ein starkes Ergebnis für uns sein würde", sagt Gasly.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.