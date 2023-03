Pierre Gasly: Alpine wird schneller sein als bei den Wintertests

Audio-Player laden

Platz zehn unter zehn Teams bei fast 2,5 Sekunden Rückstand auf die Spitze: So liest sich das Ergebnis von Alpine in der Zusammenfassung der Formel-1-Wintertests 2023. Aber ist der viertplatzierte Konstrukteur des Vorjahres wirklich so weit zurückgefallen im Kräfteverhältnis?

Alpine-Neuzugang Pierre Gasly verneint das entschieden, als er in der Pressekonferenz vor dem Auftakt-Grand-Prix in Bahrain auf die Leistung seines Rennstalls angesprochen wird. "Eine Sache kann ich sagen: Wir werden schneller sein als bei den Tests."

Präziser könne er mit seinen Aussagen derzeit nicht sein, "denn ich weiß selbst noch nicht, wo wir stehen", meint Gasly. Er gibt aber an, Alpine sei "ziemlich zuversichtlich" und traue dem neuen A523 einiges zu, zumal die Wintertests einige "positive Anzeichen" erbracht hätten.

"Wir wissen bereits: Unser Paket passt", sagt Gasly. "Wir haben es aber noch nicht mit weichen Reifen darauf ankommen lassen, sondern wollten vorrangig herausfinden, in welche Richtung wir entwickeln sollen." Sprich: Das 2023er-Auto kann vermutlich mehr als es das Testergebnis andeutet. Oder wie es Gasly selbst formuliert: "Wir können kämpfen."

Und noch etwas dürfte Gasly optimistisch stimmen: Alpine erhält zum Saisonauftakt in Bahrain bereits erste Updates für den A523. Das bestätigt Gasly auf Nachfrage, will den Neuerungen am Auto aber nicht zu viel Bedeutung beimessen: Es seien nur "Kleinigkeiten".

