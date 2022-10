Pierre Gasly: Alpines 100-Rennen-Plan passt gut zu mir

Audio-Player laden

Bereits nach den überraschenden Abgängen von Fernando Alonso und Oscar Piastri, betonte das Alpine-Formel-1-Team, dass sich am 100-Rennen-Plan nichts geändert habe. Dieser wurde Ende 2021 von CEO Laurent Rossi ins Leben gerufen, um Alpine in der Saison 2024 zu einem konkurrenzfähigen Formel-1-Team zu machen, das immer um Podestplätze kämpfen kann.

Pierre Gasly, der als Ersatz für Alonso von Alpine für die kommenden Jahre von AlphaTauri verpflichtet wurde, sagt, dass dieser Plan genau zu ihm selbst passe, wie er in einem Interview mit der 'Formel 1' nach der Verkündung seines Wechsels sagte.

"Sie haben einen Plan für die nächsten 100 Rennen, und da fühle ich mich voll motiviert und engagiert, all die Erfahrung, die ich in den letzten fünf Jahren gesammelt habe, in das Team einzubringen und gemeinsam das bestmögliche Ergebnis zu erzielen."

Gasly: Wollen um Podien und Rennsiege kämpfen!

"Sie kämpfen dieses Jahr um den vierten Platz in der Meisterschaft, und das Ziel ist es, sich jede Saison weiter zu steigern und besser zu werden", so der Franzose. "Ich persönlich möchte natürlich vorne mitkämpfen, ich möchte um Podiumsplätze kämpfen, ich möchte in der Lage sein, um Siege zu kämpfen. Wir haben ein gemeinsames Ziel mit Alpine. Dort wollen sie auch hin."

Auf die Frage, was im nächsten Jahr möglich ist, antwortet Gasly: "Die Zeit wird es zeigen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass dies in Zukunft eine sehr erfolgreiche Partnerschaft werden kann. Sie haben das Potenzial gezeigt, sie haben das Team, um an der Spitze um Podiumsplätze und Rennsiege zu kämpfen."

"Sie haben viele gute Leute im technischen Team rekrutiert, und man kann die Entwicklung und die von Saison zu Saison besser werdenden Ergebnisse sehen. Für mich persönlich besteht das Ziel darin, das Team weiter nach vorne zu bringen."

Gasly erklärt: Deshalb wurde es gleich ein mehrjähriger Vertrag

Für Gasly war es zudem wichtig, bei Alpine einen mehrjährigen Vertrag zu unterzeichnen, um langfristig etwas mit dem französischen Team aufzubauen: "Das ist ein schönes Gefühl", sagt er. "Und die Art und Weise, wie das Team auf mich zugegangen ist, und ihr Wunsch, mit mir zusammenzuarbeiten, haben mir wirklich klar gemacht, dass ich dorthin gehen will."

"Er zeigt einfach das Ziel und die Ambitionen und was wir erreichen wollen. In der Formel 1 kann man nicht alles auf Anhieb erreichen. Das ist natürlich das Ziel, und jetzt haben wir etwas Zeit, um uns auf das nächste Jahr vorzubereiten. Aber man muss auch etwas darüber hinaus sehen, um wirklich das Maximum aus dieser Partnerschaft herauszuholen", erklärt Gasly.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.