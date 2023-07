Pierre Gasly aufgewühlt: Kann mir Spa-Unfallbilder nicht anschauen

Auch eine Woche nach dem tragischen Unfalltod des niederländischen Nachwuchsfahrers Dilano van 't Hoff ist das Thema noch in den Köpfen der Formel-1-Piloten. Der Formula-Regional-Pilot war in Spa bei regnerischen Bedingungen abgeflogen und von einem nachfolgenden Fahrzeug getroffen worden.

Das hatte zum einen Diskussionen um die Sicherheit bei Regen angestoßen, aber auch um die Sicherheit der Strecke von Spa-Francorchamps, nachdem nach Formel-2-Pilot Anthoine Hubert schon der zweite Nachwuchsfahrer innerhalb von vier Jahren sein Leben im Bereich hinter der Eau-Rouge-Kurve lassen musste.

"Es ist einfach wichtig, dass wir uns alles anschauen und Maßnahmen treffen, bevor noch einmal etwas Schlimmes passiert", sagt Pierre Gasly, der noch immer am Tod seines Freundes Hubert zu knabbern hat und sich daher auch nicht dazu hinreißen kann, die Aufnahmen des Unfalls von van 't Hoff anzusehen.

"Ich habe mich entschieden, mir die Aufnahmen nicht anzuschauen, weil es schon bei Anthoine so schwer war, das zu verdauen", sagt er. "Ich bin nicht bereit, diese Emotionen durchzuleben, die in deinem Kopf stecken." Daher vermag er sich auch nicht an den Diskussionen rund um die Sicherheit in Spa beteiligen.

Auch Lewis Hamilton weiß nicht so recht, was er dazu sagen soll und will sich erst näher mit dem Thema beschäftigen. "Es ist auf jeden Fall niederschmetternd zu sehen, dass wir zwei junge Fahrer in so kurzer Zeit verloren haben", sagt er, "aber ich vertraue der FIA, die einen großartigen Job in Sachen Sicherheit gemacht hat."

"Sie nehmen Jahr für Jahr so viele Änderungen an jeder Rennstrecke vor, und ich bin sicher, dass sie Eau Rouge sehr genau unter die Lupe nehmen werden, um zu sehen, ob wir das verbessern können", so der Mercedes-Pilot, der Kollegen wie Lance Stroll zustimmen würde, dass man einige Änderungen vornehmen muss.

"Wenn man über einen Hügel kommt, kann man nichts sehen, besonders bei schlechtem Wetter, und das ist jetzt schon zweimal passiert. Wir müssen also definitiv einen Schritt machen", so Hamilton.

Gasly: Strecke ist nicht das Problem

Allerdings glaubt Gasly nicht, dass der Unfall etwas mit der Strecke selbst zu tun hat. Denn der eigentliche Unfallpunkt war nicht die berüchtigte Eau Rouge, sondern die folgende Kemmel-Gerade. "Wenn es um die Gerade geht: Auch in Barcelona ist die Geschwindigkeit gleich, Dschidda ist extrem schnell, Bahrain ...", sagt er.

"Wir fahren immer schnell, und wir wollen natürlich nicht, dass die Formel 1 oder kleinere Serien auf 150 km/h begrenzt werden", sieht er darin nicht die Grundproblematik.

Wie in diesen Tagen schon oft erwähnt, sei die Sicht im Nassen das Problem: "Die Sicht ist eine Priorität, die geändert werden muss", sagt er. "Aber ich habe keine magische Antwort. Die Leute, die daran arbeiten, wissen es besser und haben mehr Informationen, was gemacht werden muss, um sicherzustellen, dass wir keine anderen Fahrer verlieren."

Er betont weiter, dass die Fahrer akzeptieren, dass Risiko zum Sport dazugehört. "Und das wird immer so bleiben", sagt der Alpine-Pilot. Doch bei regnerischen Verhältnissen ohne Sicht zu fahren, ist für ihn noch einmal eine andere Stufe.

"Riskierst, jemandem das Leben zu nehmen"

"Diese Autos sind extrem schnell, und du riskierst, jemandem das Leben zu nehmen", kritisiert er. "Wir sollten nicht in solche Bedingungen gebracht werden - noch mehr bei jungen Talenten, die in die Formel 1 kommen wollen. Das muss angegangen werden. Ich bitte alle Beteiligen, die richtigen Analysen zu ziehen und Maßnahmen zu treffen."

Dem würde sich auch sein Teamkollege Esteban Ocon anschließen: "Ich denke, dass alles, was passiert ist, überprüft werden muss. Es ist eine Tragödie", klagt er. "Die Wetterbedingungen sind es, die diese Bedingungen sehr knifflig machen. Es ist ja nicht so, dass es nur 20 Autos in diesen Meisterschaften gibt, es sind mehr als 30."

Erst vor vier Jahren trauerte die Motorsport-Welt um Anthoine Hubert Foto: LAT

"Die meisten von uns fahren in solchen Momenten blind, und ich bin mir sicher, dass die FIA sich damit befasst, um die Situation zu verbessern."

Schon in der kommenden Woche soll in Silverstone ein Test mit neuen Radabdeckungen stattfinden, die Gischt hinter den Autos eindämmen und so die Sicht für nachfolgende Autos verbessern soll. "Das Problem ist, dass wir es nicht auf die harte Tour lernen sollten", so Ocon. "Es ist ein sehr trauriger Moment für den Motorsport."

