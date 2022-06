Pierre Gasly: Bremsproblem verhindert mögliches Topresultat

Audio-Player laden

AlphaTauri war die große Enttäuschung im Qualifying von Montreal. Der letzte Platz von Yuki Tsunoda war angesichts der feststehenden Strafe schon einkalkuliert, doch dass Pierre Gasly als 16. ebenfalls in Q1 ausschied, war eine Überraschung. Denn unter gleichen Bedingungen hatte der Franzose zuvor im dritten Training Platz zwei belegt.

"Das ist ein komplettes Desaster", schimpft der Franzose und macht Bremsprobleme für sein Ausscheiden verantwortlich: "Die linke Vorderradbremse war komplett tot", sagt er. "Ich hatte keine Bremse vorne links und konnte das Auto nicht verzögern." Den Grund dafür kennt Gasly allerdings nicht.

Und auch die Bremsen hinten spielten ihm im Qualifying einen Streich. "Das Auto hatte auch noch Probleme mit den Bremsen hinten, also war ich einfach an allen Kurveneingängen quer unterwegs", schildert er. Herauskam am Ende der 16. Platz - inklusive einer Verwarnung, weil er beim Verlassen der Strecke nicht ordnungsgemäß wieder auf selbige gefahren war.

"Ich bin einfach extrem enttäuscht", sagt Gasly und blickt auf die Trainingssession davor, als er nur eine halbe Zehntelsekunde hinter Spitzenreiter Fernando Alonso lag. "Und der hat es in die erste Startreihe geschafft", ärgert sich der AlphaTauri-Pilot über eine verpasste Chance.

"Der Start in die Session war ordentlich, von daher hätten wir locker durchkommen sollen", sagt er. "Es ist einfach extrem enttäuschend, das Qualifying komplett in den Sand gesetzt zu haben."

