Pierre Gasly fürchtet um Reifen: "Wird für alle scheiße werden"

"Das wird für alle scheiße werden", ist sich Pierre Gasly sicher und meint damit die Reifensituation beim Formel-1-Rennen in Le Castellet. Denn am Sonntag werden wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erwartet, was die Pneus vor eine harte Aufgabe stellen wird. "Bei 58 Grad Streckentemperatur wird es sich nicht toll anfühlen - egal welchen Reifen man aufzieht."

Einen Vorgeschmack darauf hat der AlphaTauri-Pilot am Freitag schon bekommen. "Es war ziemlich übel", sagt er. "Und ich denke, das wird bei allen anderen genauso sein. Die Reifen und die Autos werden am Sonntag ziemlich leiden."

Für Gasly selbst lief es am Freitag ziemlich gut. Im runderneuerten AlphaTauri AT03 landete der Franzose beim Heimspiel auf Rang sieben, im ersten Training hatte es sogar für Rang fünf gereicht. "In Sachen Performance scheinen wir wieder zurück in den Top 10 zu sein", freut er sich. "Ich bin froh, dass wir mehr Performance finden konnten."

Auch mit dem Gefühl im Auto und wie es reagiert, sei er sehr zufrieden gewesen. "Es gab mit den neuen Teilen viele positive Zeichen", sagt Gasly. "Die Vorderachse ist etwas schärfer und etwas direkter in den Kurven - vor allem in den sehr langen Kurven, in denen wir normalerweise mit Washout und Überhitzen zu kämpfen haben."

"Jetzt klebt es etwas besser und ich habe mehr Kontrolle im Auto - das ist gut. Vorher hat es nicht wirklich so reagiert, wie wir das wollten, aber wir haben einen Schritt nach vorne gemacht", lobt er die Arbeit des Teams und ist sich "zu 100 Prozent" sicher, dass AlphaTauri morgen um einen Platz in Q3 fahren wird.

"Es ist wirklich gut, dass wir dieses Paket für mein Heimrennen haben", sagt er. "Jetzt müssen wir noch daran arbeiten und verstehen, was wir heute getestet haben, und es dann für das Qualifying morgen zusammenbringen."

Auch Teamkollege Yuki Tsunoda, der den Tag aber nur auf Platz 14 abschloss, ist vom neuen Paket überzeugt: "Ich kann ganz deutlich etwas mehr Abtrieb in mittelschnellen und schnellen Kurven spüren", sagt er. "Das war sofort positiv."

Am Sonntag dürfte es trotzdem vor allem darauf ankommen, was das Auto mit den Reifen macht. "Es hat sich heute schon nicht toll angefühlt. Wie hatten einen großen Abbau und eine Menge Überhitzen", macht sich Gasly ein paar Sorgen.

"Wir müssen einfach smart sein, wie wir das Auto fahren, und versuchen, all diese Probleme zu antizipieren", sagt er. "Dann sollte es ein spaßiges Rennen werden."

