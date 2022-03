Pierre Gasly: Gewinne 23 Tage durch verändertes Rennwochenende

Audio-Player laden

Wenn die Formel 1 nächste Woche in ihre neue Saison startet, greift zum ersten Mal ein neuer Zeitplan, der das Rennwochenende für die Teams und Fahrer verkürzen soll. Den Medientag am Donnerstag wird es nicht mehr geben. Er wird in den Freitag integriert. Die Freien Training beginnen später.

Auch das Qualifying findet später statt. Einzig die Rennen starten in den meisten Fällen wie gewohnt um 15 Uhr. AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly begrüßt die Änderungen im Gespräch mit 'Motorsport.com': "Ich habe eigentlich lieber diese Art von Zeitplan."

"Wir haben jetzt 23 Rennen, was im Vergleich zu früher sehr viel ist. Und wenn wir einen Tag später anreisen können, haben wir 23 Tage mehr Zeit zum Trainieren und Erholen zwischen den Rennen. Das hat also eine ziemlich große Auswirkung", erklärt er die Vorteile des neuen Zeitplans für die Fahrer.

Gasly: Auch für die Teams potenziell besser

Zwar räumt der Franzose ein, dass das die Zeit von Freitag bis Sonntag "wahrscheinlich intensiver sein wird", sagt aber: "Wir haben zwischen den Rennen einfach mehr Zeit, uns von all dem zu erholen." Er selbst werde künftig erst Donnerstagabend am jeweiligen Veranstaltungsort ankommen - statt manchmal schon Mittwochabend wie früher.

Außerdem glaubt Gasly, dass der neue Zeitplan auch für die Teams potenziell besser sei. "Ich hoffe, sie finden einen Weg, dass alle Mechaniker und alle Leute, die für die Teams arbeiten, auch einen Tag später anreisen können", sagt der 26-Jährige.

"Ich bin mir nicht sicher, ob das zu Beginn der Fall sein wird. Aber 23 Rennen sind sehr anstrengend, und die Leute kommen nicht dazu, ihre Familie, ihre Kinder und ihre Frauen zu sehen. Man kann kein Privatleben haben. Und letzten Endes ist das auch ein sehr wichtiger Teil", spricht er das größte Problem des vollen Kalenders an.

"Viele Leute haben den Sport schon verlassen"

"Natürlich will man so viel Unterhaltung wie möglich, aber man will auch, dass die Leute glücklich sind und Spaß an dem haben, was sie tun, denn ich glaube, wir machen einen tollen Sport. All diese Leute lieben ihn", betont der AlphaTauri-Pilot.

"Aber die vielen Reisen und die Zeit, die sie nicht bei ihrer Familie verbringen können, sind schon etwas, das ziemlich kritisch wird. Und es ist gut, dass sich die Formel 1 dessen bewusst ist und versucht, einen Kompromiss zu finden, um sich auch um die Menschen zu kümmern, damit nicht jeder diesen Sport verlässt."

"Es gab schon ein paar Leute, die den Sport verlassen wollten, weil er zu intensiv geworden ist", weiß Gasly. "Ich hoffe, dass sie eine Lösung finden und sie ihnen mehr Zeit geben."

