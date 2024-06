Pierre Gasly hat Interesse an Le Mans: Mit Alpine zu den 24-Stunden?

Pierre Gasly schlenderte in Zivil durch das Fahrerlager der 24 Stunden von Le Mans. Es war ein komisches Gefühl für den französischen Formel-1-Piloten, denn er wusste, dass er beim Langstreckenklassiker an der Sarthe nicht ins Auto steigen würde. Der Alpine-Pilot unterstützte sein Team beim Debüt in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Le Mans und wurde sofort vom Virus infiziert.

Neben Gasly war auch Esteban Ocon vor Ort, der die 92. Ausgabe des Klassikers ebenfalls verfolgte. Gasly selbst lebte als Kind lange Zeit in Le Mans, ging dort zur Schule und war Teil des Nachwuchsprogramms des französischen Motorsportverbandes. Für den vierten WEC-Lauf kehrte der Franzose also in seine Heimat zurück, doch nur Zuschauer wollte der 28-Jährige nicht sein.

In der Startaufstellung sprach Gasly mit Eurosport und verriet, dass er eines Tages in einem konkurrenzfähigen Auto an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen möchte. "Das ist der Traum eines jeden Kindes. Ich verfolge das Rennen schon sehr lange. Ich habe fünf Jahre in Le Mans gelebt und habe daher eine enge Beziehung zur Stadt und zur Rennstrecke.

"Es ist ein Traum, eines Tages Le Mans zu gewinnen", stellt der Franzose klar. "Wir werden sehen. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Formel 1 und im Moment ist nichts in der Pipeline. Aber heute hier in Turnschuhen und Jeans den Jungs zuzuschauen, das fühlt sich nicht richtig an. Hoffentlich sitze ich eines Tages in einem guten Auto und fahre die 24 Stunden von Le Mans."

Damit befindet sich Gasly in prominenter Gesellschaft, denn er ist nicht der einzige Formel-1-Pilot, der mit Le Mans in Verbindung gebracht wird. Max Verstappen verrät, dass er viele Anfragen für einen Start in Frankreich erhalten hat, während Charles Leclerc gerne mit Ferrari im Hypercar am legendären Rennen teilnehmen würde.

Doch es gibt ein großes Problem, das sich auch in Zukunft nicht so schnell lösen lässt: Terminüberschneidungen im Kalender. Wenn 2025 die 24 Stunden von Le Mans gestartet werden, steht für die Formel-1-Piloten das Kanada-Wochenende auf dem Programm. Dennoch scheint sich der Mythos im Formel-1-Fahrerlager weiter zu verbreiten.

"Es ist faszinierend", sagt Gasly über die Herausforderungen eines 24-Stunden-Rennens. "Ich stehe hier in der Startaufstellung und sehe viele Fahrer, gegen die ich schon gefahren bin. Man muss schätzen, was hier geleistet wird. Als Rennfahrer weiß ich, wie hart das ist, und ich hoffe, dass die Leute vor dem Fernseher das auch verstehen. Eineinhalb Stunden konzentriert zu sein ist hart, aber 24 Stunden und ein Auto zu teilen, das ist ... die anderen können das besser erklären, aber ich habe großen Respekt vor den Leuten."

Alpine wird 2024 zum ersten Mal mit seinem LMDh-Boliden in der WEC-Hypercar-Klasse an den Start gehen. Die 24 Stunden von Le Mans waren für die Marke allerdings schnell beendet, denn beide Fahrzeuge fielen innerhalb der ersten sechs Stunden mit technischen Defekten aus. Damit war der Arbeitstag für die Franzosen vorzeitig beendet.

