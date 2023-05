Pierre Gasly kritisiert Team: Hätten länger draußen bleiben sollen

Während Teamkollege Esteban Ocon beim Monaco-GP auf das Podium raste, blieb für Pierre Gasly "nur" der siebte Platz: Das ist für den Franzosen das bislang beste Saisonergebnis, doch statt Freude herrscht nach dem Rennen Frust.

"Ich bin enttäuscht und verwirrt", kritisiert Gasly eine Entscheidung des Teams, den Franzosen trotz des erhöhten Regenrisikos an die Box zu holen. "Ich lag auf dem dritten Platz und wir wussten, dass der Regen kommen würde", erzählt Gasly die Situation aus seiner Sicht. "Ich war in einer optimalen Position, um länger draußen zu bleiben."

Doch das Team holte den Franzosen für einen Reifenwechsel an die Box. "Ich habe über Funk gesagt, dass ich länger fahren und von den Bedingungen profitieren will", so Gasly, der sich offenbar nicht durchsetzen konnte. Nur zwei Runden, nachdem der Alpine-Pilot an der Box war, setzte der erwartete Regen ein.

Ein anspruchsvolles Rennen im Regen

"Wir müssen noch einmal schauen, warum wir an die Box gekommen sind, denn die Plätze drei und vier wären heute möglich gewesen", glaubt Gasly. "Das wären deutlich mehr Punkte gewesen, allerdings möchte ich nicht zu viel Frust verbreiten. Es ist ein guter Tag für das ganze Team, aber wir müssen ein paar Dinge verbessern, und das werden wir beim nächsten Mal tun."

Die verpasste Chance ärgert Gasly umso mehr, weil das Rennen aufgrund der Bedingungen besonders anspruchsvoll war. "Es war aufregend und ich hatte ein paar knappe Momente", sagt der Franzose. "Der Grip war extrem niedrig, insbesondere auf den Fahrbahnmarkierungen und Fußgängerüberwegen." Das forderte die Piloten heraus und machte das Rennen zur Lotterie.

"Manche Bereiche waren trocken, andere wiederum sehr nass", schildert der Franzose. "Ich denke, wir haben unser Bestes gegeben, indem wir zwischen beiden Ferraris gelandet sind. Aber wir hätten mit einem besseren Boxenstopp auch drei Positionen weiter vorne sein können."

Zuversicht für Spanien-GP

Nichtsdestotrotz überwiegt die Freude über den siebten Platz, insbesondere nach dem enttäuschenden Wochenende in Baku. "Es hat Spaß gemacht!", schmunzelt Gasly. "Es war die beste Leistung, die wir in diesem Jahr gezeigt haben, und hoffentlich können wir darauf aufbauen."

Nun freut sich der Franzose auf den Großen Preis von Spanien, der schon am kommenden Wochenende stattfindet. "Das Auto hat sich gut entwickelt", glaubt der Alpine-Pilot. "Wir haben ein paar neue Teile bekommen und es scheint, dass wir damit konkurrenzfähiger sind. Das ist positiv und ich freue mich auf nächste Woche!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.