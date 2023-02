Pierre Gasly nach Tag 1: War vor neuer Saison noch nie so optimistisch

Audio-Player laden

Bereits nach dem Shakedown des neuen Alpine A523 in Silverstone zeigte sich Pierre Gasly sehr zuversichtlich für die kommende Formel-1-Saison. Dies hat sich nach seiner Morgensession bei den Testfahrten in Bahrain an Tag eins noch nicht geändert.

"Das ist das beste Gefühl, das ich je hatte, wenn ich in eine neue Saison gehe", sagt Gasly. "Heute Morgen ging es uns nicht wirklich um die Leistung, sondern hauptsächlich darum, nachhaltige Runden zu drehen und zu versuchen, das Gesamtbild des Autos zu erfassen und zu sehen, wie es funktioniert und in welche Richtung und in welchen Bereichen wir an den Schwächen arbeiten müssen."

"Ich muss sagen, dass ich ziemlich zufrieden bin, denn es war für mich sehr offensichtlich, welche Fahrzeugbalance ich haben möchte und wie ich das Auto verbessern möchte und in welche Richtung", fügt der Franzose hinzu.

"Und das Auto reagiert gut auf das, was wir am Auto verändert haben, was immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass das Auto gut entwickelt ist. Es gibt also eine ganze Reihe positiver Anzeichen dafür, dass wir eine Vorstellung davon haben, wo wir im Vergleich zum letzten Jahr stehen, mehr Performance."

Gasly: Keine Eingewöhnungsprobleme

Obwohl er nach dem Shakedown und dem Nachsaisontest in Abu Dhabi 2022 nun erst zum dritten Mal in einem Alpine-Auto sitzt, betont Gasly, dass er keine Schwierigkeiten damit habe, sich an die Charakteristiken des neuen Autos zu gewöhnen.

"Ich denke also, es gibt definitiv einige positive Anzeichen dafür, dass wir in der Lage sein werden, verschiedene Richtungen zu erkunden und auszuprobieren. Ich habe aber auch nur 60 Runden gedreht, das ist natürlich sehr begrenzt", bilanziert er.

