Pierre Gasly steigt in den Profifußball ein - als Teilhaber eines Vereins

Formel-1-Fahrer Pierre Gasly hat Anteile am Fußballverein FC Versailles erworben. Wie der Drittligaklub in dieser Woche bekannt gab, ist der Franzose nun dritter Teilhaber neben Alexandre Mulliez, Enkel des Gründers des multinationalen Einzelhandelskonzerns Auchan, und dessen Partner Fabien Lazare.

"Mit seiner Entscheidung, in den FC Versailles zu investieren, zeigt Pierre Gasly seinen Willen, sich für die langfristige Entwicklung des Vereins einzusetzen und zu seinem Erfolg beizutragen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

"Als erfahrener Spitzensportler wird er sein ganzes Wissen im Bereich der sportlichen Leistung einbringen. Seine Bekanntheit in Frankreich und auf internationaler Ebene wird auch das Profil des Vereins stärken." Ziel sei es, einen neuen hundertprozentig französischen Profifußballverein in der Region Paris aufzubauen.

"Ich freue mich, beim FC Versailles zu unterschreiben, denn ich wollte schon immer in den Profifußball einsteigen", sagt Gasly. "Alexandre und Fabien und ich teilen die gleichen Werte, den gleichen Ehrgeiz und den gleichen Kampfgeist, was uns in die Lage versetzen wird, den Verein auf positive Weise weiterzubringen."

Mulliez, Vorsitzender des FC Versailles, betont: "Pierre ergänzt Fabien und mich sehr gut. Ich bin überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit fruchtbar sein wird. Als langjähriger Formel-1-Fan weiß ich, wie glücklich wir uns schätzen können, Pierre an unserer Seite zu haben, der uns hilft, alle unsere Ziele zu erreichen."

Der FC Versailles ist ein Verein aus dem gleichnamigen Paris Vorort und spielt in der dritten französischen Liga. Er wurde 1989 gegründet und ist derzeit Zehnter der Liga. Mulliez hatte den finanziell angeschlagenen Klub 2023 übernommen.

Mit wie viel Prozent Gasly am Verein beteiligt ist, wurde nicht bekannt gegeben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.